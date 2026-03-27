Advertisement
trendingNow13155253
Hindi Newsदेश36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज, प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था

36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज, प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था

Raghunath Temple: श्रीनगर में 170 साल पुराने प्राचीन भगवान राम मंदिर के फाटक 36 साल बाद खोले गए. जिसके बाद कश्मीरी पंडितों ने 'महा यज्ञ' का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raghunath Temple
Raghunath Temple

Srinagar News: छत्तीस साल से भी ज्यादा समय के बाद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर फिर से खुल गया है. यह इस क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और यहां 90 के दशक से पहले के दिनों जैसा माहौल फिर से देखने को मिला. यह मंदिर करीब 170 साल पुराना है. कपाट खुलने के बाद यहां पर कश्मीरी पंडितों ने 'महा यज्ञ' का आयोजन किया, वहीं पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों ने 90 के दशक से पहले के प्यार और बिछड़ने की कहानियों को याद किया और पूजा अर्चना में बढ़चढ़ कर हिसा लिया.

श्रीनगर शहर के हब्बा कदल इलाके में स्थित यह मंदिर 1857 में बनवाया गया था और यह कश्मीर घाटी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है. यह मंदिर इतने समय तक यह मंदिर इसलिए बंद रहा था क्योंकि कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो गया था और घाटी में उग्रवाद शुरू हो गया था. इस मंदिर का फिर से खुलना हमारी विरासत और आपसी भाईचारे के फिर से जीवित होने का प्रतीक है.

रघुनाथ मंदिर समिति ने रामनवमी के पावन अवसर पर एक भव्य समारोह और 'महा यज्ञ' का आयोजन करके इस मौके को बड़े उत्साह के साथ मनाया. आयोजकों ने इस कार्यक्रम को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम बताया और साथ ही यह भी जानकारी दी कि आने वाले महीनों में मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करने की भी योजना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रघुनाथ मंदिर समिति के महासचिव सुनील ने कहा कि इतने सालों बाद रामनवमी मनाने के लिए यहां वापस आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह भगवान राम का ही आशीर्वाद है कि हम 36 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर इस पावन अवसर को मना पा रहे हैं. पिछले तीन दिनों से, हमारे बचपन के दोस्त हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और इस खुशी के पल में हमारे साथ शामिल हुए हैं. 

आगे कहा कि हमने भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया था, और अब 'स्मार्ट सिटी' पहल के तहत इस मंदिर का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार (मरम्मत) किया गया है. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे समुदाय के लोग एक बार फिर इस मंदिर में वापस लौटेंगे. इस तरह के मंदिरों के फिर से खुलने से, लोगों में सुरक्षा की भावना धीरे-धीरे वापस लौट रही है. यह दुनिया भर में फैले कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत ही सशक्त संदेश है कि वे अब वापस अपनी घाटी में लौट सकते हैं. हमारा मानना ​​है कि लोगों में विश्वास और सुरक्षा की उस भावना को फिर से जगाने और मजबूत करने में मुस्लिम समुदाय का सहयोग और उनका भरोसा दिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है. 

इसी विश्वास के साथ, मुझे पूरा भरोसा है कि कश्मीरी पंडित बहुत जल्द ही अपनी घाटी में वापस लौट आएंगे. एक भक्त, डॉ. मुक्ति शर्मा, जो एक कश्मीरी पंडित हैं. उसने कहा कि यह हम सभी के लिए बेहद खुशी का पल है कि 36 लंबे सालों के बाद इस मंदिर के दरवाजे फिर से खुल गए हैं. आज हम जो खुशी महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. हालात में सुधार और घाटी भर में एक-एक करके मंदिरों के फिर से खुलने से हमें उम्मीद मिलती है. हमारा मानना ​​है कि जैसे-जैसे ये पवित्र स्थान फिर से संवारे जाएंगे, इससे कश्मीरी पंडितों को अपनी मातृभूमि पर लौटने की प्रेरणा मिलेगी.

इस मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार की 'स्मार्ट सिटी' पहल के तहत किया गया है, जिसमें इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए इसकी बनावट को फिर से संवारा गया है. कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों से इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आए. उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए, जो अपनेपन और एकता की साझा भावना को दर्शाता है.

इलाके के एक स्थानीय मुस्लिम, गुलाम हसन राथर ने कहा कि आज का दिन हमें उन उत्सवों की याद दिलाता है जो हमने 36 साल पहले यहां देखे थे. हमारे लिए, मंदिर हो या मस्जिद, दोनों एक ही हैं. ये ईश्वर के घर हैं और दोनों ही समान सम्मान के हकदार हैं. कश्मीरी पंडित इसी धरती के लोग हैं और उन्हें कश्मीर वापस लौटना चाहिए. यह पल हमारे लिए ईद जितना ही खास है वे हमारे भाई हैं, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं, जिन्होंने कभी यहां की पीढ़ियों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई थी. हमें ईमानदारी के साथ अतीत को स्वीकार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, और सम्मान, मेल-मिलाप और एकता की भावना के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए.

कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने उनके साथ विश्वासघात किया. इस कार्यक्रम में मौजूद कई लोग भावुक हो गए, जब उन्होंने दशकों पहले इस इलाके में बिताए जीवन को याद किया, वह समय, जब हिंदू और मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते थे. उन्होंने बताया कि झेलम नदी का किनारा कभी ऐसी साझा खुशियों और उत्सवों के लिए एक आम जगह हुआ करता था.

इस मंदिर का फिर से खुलना न केवल एक धार्मिक स्थल के पुनरुद्धार के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे कश्मीर की सांप्रदायिक सद्भाव की पुरानी परंपरा की एक उम्मीद भरी याद के तौर पर भी देखा जा रहा है. इस उम्मीद के साथ कि कश्मीरी पंडित जल्द ही अपनी मातृभूमि लौट आएंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
jammu kashmir news
36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
DNA
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क