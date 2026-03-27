36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज, प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था

Srinagar News: छत्तीस साल से भी ज्यादा समय के बाद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर फिर से खुल गया है. यह इस क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और यहां 90 के दशक से पहले के दिनों जैसा माहौल फिर से देखने को मिला. यह मंदिर करीब 170 साल पुराना है. कपाट खुलने के बाद यहां पर कश्मीरी पंडितों ने 'महा यज्ञ' का आयोजन किया, वहीं पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों ने 90 के दशक से पहले के प्यार और बिछड़ने की कहानियों को याद किया और पूजा अर्चना में बढ़चढ़ कर हिसा लिया.

श्रीनगर शहर के हब्बा कदल इलाके में स्थित यह मंदिर 1857 में बनवाया गया था और यह कश्मीर घाटी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है. यह मंदिर इतने समय तक यह मंदिर इसलिए बंद रहा था क्योंकि कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो गया था और घाटी में उग्रवाद शुरू हो गया था. इस मंदिर का फिर से खुलना हमारी विरासत और आपसी भाईचारे के फिर से जीवित होने का प्रतीक है.

रघुनाथ मंदिर समिति ने रामनवमी के पावन अवसर पर एक भव्य समारोह और 'महा यज्ञ' का आयोजन करके इस मौके को बड़े उत्साह के साथ मनाया. आयोजकों ने इस कार्यक्रम को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम बताया और साथ ही यह भी जानकारी दी कि आने वाले महीनों में मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करने की भी योजना है.

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रघुनाथ मंदिर समिति के महासचिव सुनील ने कहा कि इतने सालों बाद रामनवमी मनाने के लिए यहां वापस आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह भगवान राम का ही आशीर्वाद है कि हम 36 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर इस पावन अवसर को मना पा रहे हैं. पिछले तीन दिनों से, हमारे बचपन के दोस्त हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और इस खुशी के पल में हमारे साथ शामिल हुए हैं.

आगे कहा कि हमने भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया था, और अब 'स्मार्ट सिटी' पहल के तहत इस मंदिर का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार (मरम्मत) किया गया है. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे समुदाय के लोग एक बार फिर इस मंदिर में वापस लौटेंगे. इस तरह के मंदिरों के फिर से खुलने से, लोगों में सुरक्षा की भावना धीरे-धीरे वापस लौट रही है. यह दुनिया भर में फैले कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत ही सशक्त संदेश है कि वे अब वापस अपनी घाटी में लौट सकते हैं. हमारा मानना ​​है कि लोगों में विश्वास और सुरक्षा की उस भावना को फिर से जगाने और मजबूत करने में मुस्लिम समुदाय का सहयोग और उनका भरोसा दिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है.

इसी विश्वास के साथ, मुझे पूरा भरोसा है कि कश्मीरी पंडित बहुत जल्द ही अपनी घाटी में वापस लौट आएंगे. एक भक्त, डॉ. मुक्ति शर्मा, जो एक कश्मीरी पंडित हैं. उसने कहा कि यह हम सभी के लिए बेहद खुशी का पल है कि 36 लंबे सालों के बाद इस मंदिर के दरवाजे फिर से खुल गए हैं. आज हम जो खुशी महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. हालात में सुधार और घाटी भर में एक-एक करके मंदिरों के फिर से खुलने से हमें उम्मीद मिलती है. हमारा मानना ​​है कि जैसे-जैसे ये पवित्र स्थान फिर से संवारे जाएंगे, इससे कश्मीरी पंडितों को अपनी मातृभूमि पर लौटने की प्रेरणा मिलेगी.

इस मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार की 'स्मार्ट सिटी' पहल के तहत किया गया है, जिसमें इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए इसकी बनावट को फिर से संवारा गया है. कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों से इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आए. उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए, जो अपनेपन और एकता की साझा भावना को दर्शाता है.

इलाके के एक स्थानीय मुस्लिम, गुलाम हसन राथर ने कहा कि आज का दिन हमें उन उत्सवों की याद दिलाता है जो हमने 36 साल पहले यहां देखे थे. हमारे लिए, मंदिर हो या मस्जिद, दोनों एक ही हैं. ये ईश्वर के घर हैं और दोनों ही समान सम्मान के हकदार हैं. कश्मीरी पंडित इसी धरती के लोग हैं और उन्हें कश्मीर वापस लौटना चाहिए. यह पल हमारे लिए ईद जितना ही खास है वे हमारे भाई हैं, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं, जिन्होंने कभी यहां की पीढ़ियों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई थी. हमें ईमानदारी के साथ अतीत को स्वीकार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, और सम्मान, मेल-मिलाप और एकता की भावना के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए.

कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने उनके साथ विश्वासघात किया. इस कार्यक्रम में मौजूद कई लोग भावुक हो गए, जब उन्होंने दशकों पहले इस इलाके में बिताए जीवन को याद किया, वह समय, जब हिंदू और मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते थे. उन्होंने बताया कि झेलम नदी का किनारा कभी ऐसी साझा खुशियों और उत्सवों के लिए एक आम जगह हुआ करता था.

इस मंदिर का फिर से खुलना न केवल एक धार्मिक स्थल के पुनरुद्धार के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे कश्मीर की सांप्रदायिक सद्भाव की पुरानी परंपरा की एक उम्मीद भरी याद के तौर पर भी देखा जा रहा है. इस उम्मीद के साथ कि कश्मीरी पंडित जल्द ही अपनी मातृभूमि लौट आएंगे.