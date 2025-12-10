Advertisement
trendingNow13036061
Hindi Newsदेश

2 करोड़ का 3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर को बर्बाद कर दिया

Srinagar Police attach Rs 2 crore property under NDPS Act: श्रीनगर पुलिस ने श्रीनगर में एक कुख्यात ड्रग पेडलर की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की. नशीली दवाओं के व्यापार पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को कहा कि अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार को सपोर्ट करने वाले सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब्त कर लिया जाएगा.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 करोड़ का 3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर को बर्बाद कर दिया

Srinagar News: श्रीनगर पुलिस ने नशे के कारोबारियों को जोरदार झटका दिया है.नशीली दवाओं के अवैध धंधे पर लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुधवार को कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट के पिता की करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. इसमें शाल्टेंग इलाके में बना तीन मंजिला आलीशान मकान और 1 कनाल जमीन शामिल है.

किसकी थी ये संपत्ति?
ये संपत्ति फैयाज अहमद भट (पिता: गुलाम मोहम्मद भट), निवासी शाल्टेंग के नाम पर थी. फैयाज अहमद भट कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट के पिता हैं. मंजूर अहमद भट के खिलाफ परिमपोरा थाने में NDPS एक्ट की धारा 8/22 और 29 के तहत FIR नंबर 98/2025 पहले से दर्ज है. 

ड्रग्स की काली कमाई से बना था मकान
पुलिस की जांच में पता चला कि ये पूरा मकान और जमीन नशीली दवाओं की तस्करी से कमाए गए अवैध पैसों से बनाई और खरीदी गई थी. सबूत मिलने के बाद NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत सक्षम अधिकारी ने संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुर्की के बाद क्या नहीं कर सकते मालिक?

  • अटैचमेंट की कार्यवाही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कानूनी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए की गई.
  • अब मालिक इस संपत्ति कोन बेच सकता है
  • न किराए पर दे सकता है
  • न उसमें कोई बदलाव कर सकता है
  • और न ही किसी तीसरे व्यक्ति को कोई अधिकार दे सकता है

युवाओं को नशे से बचाने का पुलिस का संकल्प
श्रीनगर पुलिस ने साफ कहा, “नशे का कारोबार करने वालों की एक-एक पाई जब्त करेंगे.उनका पूरा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना हमारा लक्ष्य है.” पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर आपके इलाके में कोई नशा बेचता या खरीदता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.ये तो सिर्फ शुरुआत है!पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई बस ट्रेलर है. कश्मीर घाटी में ड्रग माफिया के खिलाफ और भी बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ जल्द देखने को मिलेंगी. जिन-जिन लोगों ने नशे की कमाई से संपत्ति बनाई है, सबकी खैर नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Srinagar

Trending news

3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार