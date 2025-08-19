सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Srinagar: श्रीनगर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोगी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी आसिफ मकबूल डार पर बड़ी कार्रवाई की है. आतंकवादी आसिफ मकबूल (पुत्र मोहम्मद मकबूल डार) की लगभग ₹1 करोड़ मूल्य की 3 कनाल और 18 मरला ज़मीन कुर्क की गई है.
Jammu And Kashmir News: श्रीनगर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोगी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी आसिफ मकबूल डार पर बड़ी कार्रवाई की है. आतंकवादी आसिफ मकबूल (पुत्र मोहम्मद मकबूल डार) की लगभग ₹1 करोड़ मूल्य की 3 कनाल और 18 मरला ज़मीन कुर्क की गई है. यह संपत्ति बारामूला जिले के बांदी पईन में मौजूद है.
यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन परिमपोरा में आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 295ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम - यूएपीए की धारा 13, 18 और 38 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 107/2020 के संबंध में की गई है. यूएपीए की धारा 25 के तहत कार्रवाई शुरू की गई, जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देती है.
कुर्की की ये कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई. हालांकि, यह संपत्ति औपचारिक रूप से उनके पिता मोहम्मद मकबूल डार (बांदी पाईन, बारामूला निवासी/वर्तमान में एचआईजी कॉलोनी, बेमिना में रहते हैं) के नाम पर है, जांच से पता चला है कि आसिफ मकबूल डार एक सक्रिय हितधारक है. वह कई वर्षों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने और सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है.
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले ही आसिफ मकबूल डार को आतंकवादी घोषित कर दिया है. उनकी संपत्ति की कुर्की एक व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क और उनके सीमा पार प्रायोजकों के वित्तीय, रसद और परिचालन तंत्र को बाधित करना है.
श्रीनगर पुलिस की इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देना है कि राष्ट्र-विरोधी और आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना भी शामिल है. श्रीनगर पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी व्यक्ति या नेटवर्क को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा करने की अनुमति न दी जाए.
