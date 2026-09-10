/ड्रग तस्करों पर श्रीनगर पुलिस का प्रहार: हजरतबल से लाल बाजार तक ₹6.22 करोड़ की संपत्तियां जब्त

श्रीनगर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने शहर में अलग-अलग मामलों से जुड़ी 6.22 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया है. यह कार्रवाई 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत की गई है, जिसमें ड्रग्स के कारोबार के साथ-साथ उससे होने वाली कमाई पर भी निशाना साधा जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, NDPS एक्ट के तहत दर्ज छह मामलों की जांच के दौरान सामने आया कि इन संपत्तियों को कथित तौर पर ड्रग्स की बिक्री और तस्करी से हासिल पैसों से खरीदा गया था.
शालटेंग, अहमद नगर और लाल बाजार पुलिस थानों की कार्रवाई के बाद अब निगीन और जकूरा पुलिस ने भी इसी दिशा में कदम उठाया है. निगीन पुलिस ने हजरतबल के दनिहामा इलाके में करीब 1.10 करोड़ रुपये की कीमत का दो मंजिला मकान और जमीन जब्त की है. यह संपत्ति मुबाशिर आशिक टेली से जुड़ी बताई गई है. मामला FIR नंबर 24/2026 के तहत दर्ज है और इसमें NDPS एक्ट की धारा 8/21 लगाई गई है. संपत्ति की कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत की गई.
ऐसे ही जकूरा पुलिस ने हजरतबल की मुल्फाक अबू बकर कॉलोनी में करीब 1.14 करोड़ रुपये की एक रिहायशी संपत्ति जब्त की. पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति जुबैर अहमद राथर की है और FIR नंबर 44/2026 में दर्ज मामले से जुड़ी है. इस केस में NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की गई है. शालटेंग पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में संपत्तियों को फ्रीज किया. इनमें मोहम्मद अल्ताफ डार का करीब 1 करोड़ रुपये की कीमत वाला एक मंजिला मकान और 11.5 मरला जमीन शामिल है.
यह कार्रवाई FIR नंबर 76/2025 के तहत की गई. दूसरे मामले में रियाज अहमद भट के करीब 43 लाख रुपये के एक मंजिला मकान और 6 मरला जमीन को फ्रीज किया गया है. यह मामला FIR नंबर 87/2025 से जुड़ा है. अहमद नगर पुलिस ने बघाट शूरा इलाके में करीब 2.2 करोड़ रुपये की कीमत का दो मंजिला मकान और करीब 10 मरला जमीन जब्त की है. पुलिस के मुताबिक, यह संपत्ति ओवैस अहमद मीर की है और FIR नंबर 09/2025 से जुड़ी है. इस मामले में NDPS एक्ट की धारा 8/21/27-A/29 के तहत केस दर्ज है. संपत्ति की जब्ती को SAFEMA के तहत सक्षम अधिकारी ने भी मंजूरी दी है.
लाल बाजार पुलिस ने शेख कॉलोनी में वसीम अहमद लंगू से जुड़ी संपत्ति पर कार्रवाई की है. इसमें दो मंजिला मकान और 3.5 मरला जमीन शामिल है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है. यह संपत्ति FIR नंबर 52/2023 और NDPS एक्ट की धारा 8/20 से जुड़े मामले में जब्त की गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान इन सभी मामलों में जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों का संबंध कथित तौर पर ड्रग्स के अवैध कारोबार से हुई कमाई से सामने आया. NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत की गई कार्रवाई के बाद संबंधित लोग इन संपत्तियों को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसके अलावा इन्हें किराए पर देने या किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर भी रोक रहती है.
श्रीनगर पुलिस ने इन कार्रवाइयों को ड्रग्स के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है. पुलिस का कहना है कि सिर्फ नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि इस कारोबार से बनने वाली आर्थिक ताकत को भी खत्म करना जरूरी है. पुलिस ने कहा है कि ड्रग्स की बिक्री और तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जांच के दौरान ऐसी चल और अचल संपत्तियों की पहचान की जाएगी, जिनका संबंध कथित तौर पर ड्रग्स के पैसे से है. पुलिस का यह भी कहना है कि नशीले पदार्थों से आने वाले पैसों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए जाने की आशंका रहती है.