करोड़ों की संपत्ति जब्त और 7 तस्कर गिरफ्तार, नॉर्को टेरर नेटवर्क को LG की दो टूक, कहा- कहीं छुप जाओ ढूंढ निकालेंगे!

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Jammu Kashmir narco network Crackdown: श्रीनगर पुलिस ने 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए, कुख्यात नशीले पदार्थों के तस्कर ओवैस अमीन डेंथू पुत्र मोहम्मद अमीन डेंथू, निवासी परिमपोरा के एक रिहायशी मकान और उससे लगी बड़ी जमीन को जब्त कर लिया है. इस संपत्ति की कीमत लगभग ₹1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
यह संपत्ति परिमपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR संख्या 32/2026 (NDPS एक्ट की धारा 8/22, 29 के तहत) के संबंध में NDPS एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त की गई है.
जांच के दौरान, यह साबित हो गया कि उक्त संपत्ति अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों से अर्जित आय से खरीदी गई थी.
'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान के तहत, J&K पुलिस ने पुलवामा, बारामूला, हंदवाड़ा और अनंतनाग समेत कई जिलों में नशीले पदार्थों के खिलाफ कई अभियान चलाए, जिसमें 7 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए हैं.
पुलवामा में, पुलिस ने उज़रामपत्री पुल के पास निकस और हकरीपोरा में दो अलग-अलग नाका चेकिंग अभियान चलाए. इन अभियानों के दौरान, लस्सीपोरा के मुजम्मिल अहमद मीर और तंगपुना के आमिर अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से लगभग 8.5 ग्राम और 5.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ है.
बारामूला में, शीरी के फतेहगढ़ इलाके में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने फतेहगढ़ के सज्जाद अहमद मलिक को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान, उसके कब्जे से मक्के के छिलके में लिपटा हुआ चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया. बाद की जांच के आधार पर एक अन्य आरोपी मालपोरा के SRTC बस चालक मोहम्मद शफी लोन को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से अतिरिक्त प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि नशीले पदार्थों की ढुलाई के लिए एक सरकारी SRTC वाहन का दुरुपयोग किया जा रहा था. पुलिस स्टेशन शीरी में NDPS एक्ट के तहत FIR नंबर 21/2026 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.
अनंतनाग जिले में, पुलिस ने संगम और आशमुकाम इलाकों में नशा-विरोधी अभियानों के दौरान तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए. खास जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने इखराजपोरा, मरहामा में एक रिहायशी घर पर छापा मारा और लगभग 3.34 किलोग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद किया. आरोपी की पहचान मंजूर अहमद शाह के रूप में हुई है. वह छापे के दौरान वहां मौजूद नहीं था और उसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं.
अनंतनाग जिले में आशमुकाम और रंगकादल में दो और नाका चेकिंग अभियानों के दौरान, पुलिस ने लगभग 17 ग्राम और 13 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद करने के बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मुदासिर अहमद गिलकर उर्फ उजैन और महराज-उ-दीन बाला उर्फ पिंटू बाला के रूप में हुई, ये दोनों आशमुकाम इलाके के रहने वाले हैं.
हंदवाड़ा पुलिस ने पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भगतपोरा इलाके में एक हाई-अलर्ट नाका अभियान के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करके एक और बड़ी सफलता हासिल की. एक संदिग्ध व्यक्ति नाका पार्टी को देखकर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध का तेजी से पीछा किया और उसे रोक लिया.
बाद में की गई तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने उसके कब्जे से स्पैस्मो-प्रॉक्सीवॉन प्लस और बास्कोगस्ट जैसे प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए, जिससे अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में उसकी संलिप्तता का खुलासा हुआ. आरोपी की पहचान जुनैद अहमद डार के रूप में हुई है, जो हंदवाड़ा का रहने वाला है.
दवा प्रतिष्ठानों के सख्त नियमन को सुनिश्चित करने और दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन कार्रवाइयों के अलावा, ड्रग कंट्रोल विभाग के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर केमिस्ट की दुकानों का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया.
निरीक्षण के दौरान, हमद ड्रग स्टोर नाम की एक केमिस्ट की दुकान में विसंगतियां और नियमों का उल्लंघन पाया गया. तुरंत कार्रवाई करते हुए, ड्रग इंस्पेक्टर ने निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन न करने के कारण दुकान को मौके पर ही सील कर दिया.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ भी 3 मामले दर्ज किए हैं, जो पहलगाम और बिजबेहारा इलाकों में गैर-कानूनी अफीम की खेती में शामिल थे.
इस बीच, एलजी मनोज सिन्हा ने नार्को-टेरर नेटवर्क को चेतावनी देते हुए कहा, हम तुम्हें तुम्हारे किसी भी ठिकाने से ढूंढ निकालेंगे.
बीते मंगलवार को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुलवामा में चल रहे नशा-मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान में शामिल हुए और नार्को-आतंकवादियों तथा नशीले पदार्थों के तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें ठिकानों में भी ढूंढ निकालेंगी.
नशा-विरोधी अभियान के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन का मिशन केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में सक्रिय नार्को-टेरर नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है.
उन्होंने कहा, 'हम तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी पनाहगाहों में भी ढूंढ निकालेंगे. हमारा मिशन केवल गिरफ्तारियां करना नहीं है, बल्कि नार्को-टेरर के साम्राज्य को नष्ट करना और उस स्रोत को ही उखाड़ फेंकना है, जहां से यह जहर फैलता है.'
LG ने कहा कि पिछले 39 दिनों में, पूरे जम्मू और कश्मीर के लोग नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ एकजुट हुए हैं. सिन्हा ने कहा कि दशकों तक, जम्मू और कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी को केवल एक समानी अपराध के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के बीच सीधा संबंध समझना होगा.
उन्होंने आगे कहा, आतंकवादी संगठन नशीले पदार्थों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए करते हैं. नशीले पदार्थों का हर सौदा न केवल एक युवा जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा को भी वित्तपोषित करता है.
उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन इस केंद्र शासित प्रदेश से नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि तस्करों और पेडलर्स के पास काम करने के लिए कोई जगह न बचे. सरकार की सख्त कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए, LG ने बताया कि 11 अप्रैल से अब तक, पूरे जम्मू और कश्मीर में लगभग 897 नशीले पदार्थों के तस्करों और पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है.
18 तस्करों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिशें भी की गई हैं, जबकि 382 आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस और 386 वाहनों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं. चल रहे इस अभियान के दौरान, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी 49 अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया गया है और 45 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है.
जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में लगभग 5,045 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया है. 225 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, 27 रद्द कर दिए गए हैं. वहीं नियमों के उल्लंघन के लिए छह प्रतिष्ठानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं. उन्होंने यह जानकारी दी कि जम्मू और कश्मीर में अब तक 52,000 से ज़्यादा नशा पीड़ित मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है, जबकि नशे की लत से जुड़ी 100 से ज़्यादा हेल्पलाइन कॉल रोज़ाना आ रही हैं।
LG ने यह भी बताया कि जम्मू और कश्मीर में नशा-विरोधी अभियान के तहत लगभग 3.93 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लाखों नागरिकों ने हिस्सा लिया है.
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