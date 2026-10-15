/ड्रग्स के सौदागरों में मचा हड़कंप: श्रीनगर में 6 थानों की ताबड़तोड़ छापेमारी, 13.43 करोड़ के मकान और लग्जरी गाड़ियां फ्रीज

श्रीनगर में नशे के सौदागरों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है. शहर के 6 अलग-अलग पुलिस थानों की टीमों ने मिलकर ड्रग्स तस्करी के वित्तीय नेटवर्क की रीढ़ पर जोरदार वार करते हुए 13.43 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं.अवैध नशे के धंधे से खड़े किए गए तीन-तीन मंजिला आलीशान मकानों से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक पर पुलिस का ताला लटक चुका है.
ड्रग्स माफिया के खिलाफ यह बड़ा एक्शन श्रीनगर के अलग-अलग इलाकों में मौजूद छह पुलिस थानों ने मिलकर लिया. इनमें खानयार, पंथा चौक, शाल्तेंग, सफाकदल, सौरा और अहमद नगर थाने शामिल रहे. पुलिस की फाइनेंशियल जांच में साफ हुआ कि ये सारी संपत्तियां नशे के अवैध धंधे से कमाए गए काले धन से खड़ी की गई थीं. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए NDPS एक्ट की धारा 68-E और 68-F के तहत इन मकानों और गाड़ियों को सीज यानी फ्रीज कर दिया गया.
खानयार पुलिस ने चार अलग-अलग आरोपियों से जुड़ी कुल 5 संपत्तियों को अटैच किया है.
पंथा चौक पुलिस ने खानमोह के रहने वाले साकिब बशीर भट उर्फ सकपाल के 1.24 करोड़ रुपये के पक्के रिहायशी मकान पर ताला लगा दिया है. आरोपी साकिब पर पहले से ही नशे की तस्करी से जुड़े कई केस दर्ज हैं, जिनमें पम्पोर थाने की FIR 106/2024, बनिहाल की FIR 128/2025 और ख्रेव थाने की FIR 55/2026 शामिल हैं.
पंजिनारा के रहने वाले दानिश अहमद भट के खिलाफ शाल्तेंग पुलिस ने कार्रवाई की है. एक कनाल जमीन पर बने उसके दो मंजिला आलीशान मकान को धारा 68-F के तहत फ्रीज कर दिया गया है. इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1.21 करोड़ रुपये है (FIR नंबर 43/2023).
सफाकदल के मलिक साहिब इलाके के फैजान फिरदौस खांडे उर्फ फरजान पुज्ज की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हुई है. उसका तीन मंजिला मकान (अटारी समेत) जब्त कर लिया गया है, जिसकी सरकारी कीमत 10,15,383 रुपये तय की गई है. फैजान के खिलाफ NDPS एक्ट के अलावा आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत भी केस दर्ज है (FIR नंबर 135/2026).
शाह मोहल्ला अहमद नगर के रहने वाले आदिल अहमद पटू के दो मकानों को पुलिस ने सीज किया है. इसमें से एक मकान की कीमत 1 करोड़ रुपये और दूसरे की 80 लाख रुपये है, यानी कुल 1.80 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है. यह पूरी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई (FIR नंबर 16/2023).
सौरा पुलिस ने लाल बाजार की उमर कॉलोनी-बी में रहने वाले खालिद नजीर चिलू के रिहायशी मकान को जब्त किया है. जमीन की कीमत अलग रखकर केवल इस मकान के स्ट्रक्चर की कीमत ही 1,18,00,751 रुपये है. मजिस्ट्रेट और स्थानीय गवाहों के सामने इस घर को कानूनी तौर पर सीज किया गया (FIR नंबर 23/2025).
श्रीनगर पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन साफ दिखाता है कि पुलिस अब सिर्फ नशा बेचने वालों को पकड़ने या ड्रग्स की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है. पुलिस की सीधी रणनीति ड्रग माफिया की उस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की है, जिसके दम पर यह काला धंधा फलता-फूलता है. नशे की काली कमाई से बनाई गई हर एक प्रॉपर्टी की पहचान कर उसे कुर्क किया जा रहा है.
श्रीनगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी नीति बिल्कुल 'जीरो टॉलरेंस' की है. अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर उन्हें अवैध कमाई से पूरी तरह बेदखल किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर पुलिस का दो टूक कहना है कि ड्रग्स का धंधा करने वालों पर सिर्फ केस नहीं चलेगा, बल्कि काली कमाई से खड़े किए गए उनके महलों को भी सील किया जाएगा ताकि कश्मीर के युवाओं और आने वाली पीढ़ी को इस जहर से पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके.