/श्रीनगर पुलिस का खौफ: नशा तस्करों के ठिकानों पर चला कानून का हंटर, करोड़ों की प्रॉपर्टी सील

Srinagar Police Action: 'नशा मुक्त भारत अभियान – 100 डेज कैंपेन' के तहत पुलिस ने नशे के काले कारोबार से बनाई गई करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है. श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 4 अचल संपत्तियों को सील किया है, जिनकी कुल कीमत 3.34 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. पुलिस का साफ संदेश है कि नशे की कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
श्रीनगर पुलिस इन दिनों नशा तस्करों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है. सफाकदल पुलिस स्टेशन ने ड्रग्स मामलों की जांच के दौरान पाया कि कुछ लोगों ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से मोटी कमाई की और उससे आलीशान मकान खड़े कर लिए. इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68F के तहत एक्शन लिया और कुल 3,34,51,957 रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया. पुलिस का मकसद ड्रग्स के इस काले कारोबार की रीढ़ की हड्डी यानी इसके फाइनेंस नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करना है.
इन 4 तस्करों पर गिरा पुलिस का हथौड़ा
पुलिस ने जिन चार संपत्तियों को जब्त किया है, वे सभी अलग-अलग मामलों के आरोपियों की हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है:
अदनान लतीफ शेख: नवाकदल के रहने वाले अदनान की करीब 1.19 करोड़ रुपये की तीन मंजिला बिल्डिंग जब्त हुई है. यह मकान नवाकदल के सर्वे नंबर 1819 मिन पर बना है. अदनान पर सफाकदल थाने में FIR नंबर 74/2026 दर्ज है.
दान्याल अहमद बिसाती: नूरबाग के पालपोरा के रहने वाले दान्याल का करीब 1.18 करोड़ रुपये का एक मंजिला मकान पुलिस ने सील किया है. यह घर 7 मरला और 50 वर्ग फुट जमीन पर बना है. इन पर FIR नंबर 24/2025 दर्ज है.
शाहिद गुल: कमरवारी के रहने वाले शाहिद गुल का दो मंजिला घर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 71.31 लाख रुपये है. यह घर बरथाना में है और इन पर FIR नंबर 48/2026 के तहत केस चल रहा है.
आदिल अहमद मीर: पालपोरा के आदिल अहमद मीर का 03 मरला जमीन पर बना एक मंजिला घर भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपये से ज्यादा है. आदिल पर FIR नंबर 62/2025 के तहत मामला दर्ज है.
अब न बेच पाएंगे, न किराए पर दे सकेंगे
पुलिस ने सभी आरोपियों को संपत्ति जब्त करने का बकायदा सरकारी आदेश थमा दिया है. अब कानूनन ये लोग इन प्रॉपर्टीज को न तो किसी को बेच सकते हैं, न किराए पर दे सकते हैं और न ही इसे गिरवी रख सकते हैं. ट्रांसफर करने या किसी तीसरे को फायदा पहुंचाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो उस पर अलग से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
श्रीनगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि समाज को नशा-मुक्त बनाने का उनका यह अभियान रुकने वाला नहीं है. पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उनके आसपास कोई भी व्यक्ति ड्रग्स की तस्करी या इसके अवैध धंधे में शामिल है, तो उसकी जानकारी तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में दें.