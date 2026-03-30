कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूरु से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस को गिरफ्तार किया, जिसने देशभर के स्कूलों, अदालतों और सरकारी संस्थानों को 1000 से अधिक फर्जी धमकी संदेश भेजे थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी बेरोजगार था और मानसिक तनाव से जूझ रहा था.
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Srinivas Louis Arrest: देशभर में स्कूलों, अदालतों और सरकारी संस्थानों को फर्जी बम धमकियों से दहशत में डालने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मैसूरु से गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 47 वर्षीय आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है, जिसने 1000 से अधिक धमकी भरे ईमेल और मैसेज भेजकर सुरक्षा एजेंसियों को लगातार अलर्ट पर रखा था.
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अलग-अलग स्कूलों, हाईकोर्ट, सरकारी दफ्तरों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को फर्जी बम धमकियों वाले संदेश भेजे थे. इन मैसेज में बम विस्फोट और हमले की चेतावनी दी जाती थी, जिससे कई शहरों में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता था. इन घटनाओं के चलते सुरक्षा एजेंसियों को बार-बार जांच करनी पड़ती थी, जिससे संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा था. इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है.
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और टेक्निकल टीम लगातार इन मैसेज के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई थी. डिजिटल फुटप्रिंट्स, आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी सुरागों की मदद से जांच टीम कर्नाटक के मैसूरु पहुंची. वहां एक किराये के मकान में छिपे आरोपी श्रीनिवास लुईस को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उसके पास से कई सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल धमकी भरे संदेश भेजने में किया जा रहा था.
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हर बार नई ईमेल आईडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे. वह बार-बार अपनी डिजिटल पहचान बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार तकनीकी जांच के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने लॉ की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका. फिलहाल वह बेरोजगार था और लंबे समय से मानसिक दबाव में था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसके इस कदम के पीछे सिर्फ मानसिक तनाव था या कोई बड़ी साजिश भी शामिल है. बता दें कि आरोपी ने कुछ ईमेल में पाकिस्तान और बलूचिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ताकि मामला अंतरराष्ट्रीय साजिश जैसा लगे और जांच भटक जाए.
गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर राजधानी लाने की तैयारी कर रही है. यहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी और उन सभी डिजिटल डिवाइसों की जांच की जाएगी, जिनका इस्तेमाल इस अपराध में हुआ. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई और नेटवर्क भी सक्रिय था.
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इस गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. लंबे समय से फर्जी धमकियों के कारण देशभर में अलर्ट की स्थिति बनी हुई थी. पुलिस ने इस तरह के अपराधों को बेहद गंभीर बताते हुए चेतावनी दी है कि अफवाह या फर्जी धमकी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
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