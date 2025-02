श्रीशैलम टनल में जाने का कोई रास्ता नहीं, कीचड़ बनी रोड़ा, वापस लौटी रेस्क्यू टीम; कैसे निकलेंगी 8 जिंदगियां?

Tunnel Collapse In Srisailam: तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में श्रीशैलम सुरंग नहर प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कंस्ट्रंक्शन की छत का एक हिस्सा ढह गया. इस कारण 8 मजदूर सुरंग में अंदर फंस गए. मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है. वहीं रविवार 23 फरवरी 2025 को बचाव अभियान में बड़ा झटका लगा है. दरअसल राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ( SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ( NDRF) की टीमों को सुंरग में ढहे हिस्से तक पहुंचने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- 'ब्रिटेन में गैर-मुस्लिमों का हो धर्म परिवर्तन' , मौलाना के बयान पर ठनका मस्क का माथा; वीडियो वायरल

सुरंग के अंदर जाने का मौका नहीं है

बचाव को लेकर SDRF के एक अधिकारी का कहना है कि सुरंग के अंदर जाने का कोई मौका नहीं है. यह पूरी तरीके से ढह चुकी है. घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ है. इसके लिए हमें एक और स्टेप लेना होगा.

Nagarkurnool, Telangana: Visuals of the collapsed portion of the Srisailam Left Bank Canal (SLBC) tunnel, in which at least eight workers are feared trapped. Rescue teams that went to inspect the site have returned due to their inability to go further inside, where at least eight… pic.twitter.com/ndiC3xwKPg

— ANI (@ANI) February 22, 2025