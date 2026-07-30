/हैदराबाद में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप 2026 का सफल समापन

एडीजी/मुख्यालय, CISF श्री विजय प्रकाश, आईपीएस ने सभी विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को बधाई देते हुए कहा कि जो खिलाड़ी इस बार पदक नहीं जीत सके, वे इस अनुभव को भविष्य की सफलता की नींव बनाएं.उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले यही हाथ भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ उपस्थित अनेक खिलाड़ी भविष्य में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल एवं ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.उन्होंने बताया कि CISF ने हाल ही में अपने इतिहास की सबसे बड़ी खेल भर्ती के अंतर्गत 332 खिलाड़ियों की भर्ती की है, जिनमें 179 महिलाएँ हैं. साथ ही, हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स प्रोग्राम के माध्यम से खिलाड़ियों को आहार, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है.उन्होंने मुख्य अतिथि, तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना खेल प्राधिकरण, AIPSCB अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों, निर्णायकों, चिकित्सा दल, मीडिया तथा NISA हैदराबाद एवं CISF की आयोजन समितियों का आभार व्यक्त किया.