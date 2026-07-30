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हैदराबाद में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप 2026 का सफल समापन

हैदराबाद में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप 2026 का समापन हो गया. SSB ने 203 अंकों के साथ ओवरऑल चैम्पियन का खिताब जीता, जबकि CISF दूसरे और ITBP तीसरे स्थान पर रही.

Published: Jul 30, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:32 PM IST
हैदराबाद में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप 2026 का सफल समापन

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