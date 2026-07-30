/हैदराबाद में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप 2026 का सफल समापन

हैदराबाद, 30 जुलाई 2026 अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड (AIPSCB) के तत्वावधान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप–2026 का आज जीएमसी बालयोगी इंडोर स्टेडियम, गाचीबौली, हैदराबाद में आयोजित भव्य समापन समारोह के साथ सफलतापूर्वक समापन हुआ.
समारोह के मुख्य अतिथि श्री सी. वी. आनंद, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक (HoPF), तेलंगाना थे. इस अवसर पर श्री विजय प्रकाश, आईपीएस, अपर महानिदेशक (मुख्यालय), CISF, श्री सम्बंदन एस., आईपीएस (डीआईबी के प्रतिनिधि), श्रीमती हरप्रीत कौर (निदेशक, NISA, हैदराबाद), AIPSCB के अधिकारी, विभिन्न राज्यों के गणमान्य अतिथि तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
ओवरऑल चैम्पियनशिप परिणाम
अंक प्रणाली के आधार पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने 24 स्वर्ण, 20 रजत एवं 23 कांस्य पदक (कुल 203 अंक) अर्जित कर समग्र चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्त किया.CISF ने 25 स्वर्ण, 16 रजत एवं 25 कांस्य पदक (कुल 198 अंक) के साथ उपविजेता स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने 10 स्वर्ण, 21 रजत एवं 26 कांस्य पदक (कुल 139 अंक) के साथ तृतीय स्थान हासिल किया.
23 से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित इस चैम्पियनशिप में देशभर के 36 केंद्रीय एवं राज्य पुलिस संगठनों के लगभग 1,600 खिलाड़ियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया. इनमें से 28 संगठनों ने कम से कम एक पदक प्राप्त किया.प्रतियोगिता की पाँच खेल विधाओं में कुल 119 स्वर्ण, 119 रजत तथा 232 कांस्य, अर्थात 470 पदक प्रदान किए गए.
विभिन्न खेलों के परिणाम
1. जूडो
* विजेता – SSB
* उपविजेता – BSF
* तृतीय – उत्तर प्रदेश पुलिस
2. वुशु
* विजेता – SSB
* उपविजेता – CRPF
* तृतीय – ITBP
3. ताइक्वांडो
* पुरुष वर्ग:
* विजेता – CISF
* उपविजेता – BSF
* तृतीय – उत्तर प्रदेश पुलिस
* महिला वर्ग:
* विजेता – उत्तर प्रदेश पुलिस
* उपविजेता – CISF
* तृतीय – असम राइफल्स
4. पेंचक सिलाट
* विजेता – CISF
* उपविजेता – SSB
* तृतीय – महाराष्ट्र
5. कराटे
* विजेता – असम राइफल्स
* उपविजेता – ITBP
* तृतीय – CISF
समारोह का शुभारंभ खिलाड़ियों की टुकड़ियों द्वारा मार्च-पास्ट से हुआ. इसके पश्चात श्री विजय प्रकाश, आईपीएस, एडीजी/मुख्यालय, CISF ने स्वागत भाषण दिया तथा AIPSCB अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने भी संबोधित किया.मुख्य अतिथि ने विजेता टीमों को ट्रॉफियाँ प्रदान कीं तथा अपने संबोधन के उपरांत 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप–2026 के औपचारिक समापन की घोषणा की. समारोह का समापन ‘रिट्रीट’ की धुन, ध्वज अवतरण, मुख्य अतिथि को स्मृति-चिन्ह भेंट, आयोजन सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ.
CISF ने इस चैम्पियनशिप को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी हितधारकों, AIPSCB अधिकारियों, तेलंगाना खेल प्राधिकरण, तेलंगाना सरकार तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) एवं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) सहित सभी सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार व्यक्त किया.
डीआईबी के प्रतिनिधि श्री सम्बंदन एस., आईपीएस ने प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन की सराहना करते हुए पुलिस बलों की बढ़ती खेल उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने विशेष रूप से उन 11 पुलिस खिलाड़ियों का उल्लेख किया जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया.उन्होंने बताया कि वर्ष 2025–26 की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुलिस बलों ने 109 पदक तथा 2025 विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में 613 पदक अर्जित किए. उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत वर्ष 2029 के विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद, गुजरात में करेगा.
एडीजी/मुख्यालय, CISF श्री विजय प्रकाश, आईपीएस ने सभी विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को बधाई देते हुए कहा कि जो खिलाड़ी इस बार पदक नहीं जीत सके, वे इस अनुभव को भविष्य की सफलता की नींव बनाएं.उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले यही हाथ भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ उपस्थित अनेक खिलाड़ी भविष्य में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल एवं ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.उन्होंने बताया कि CISF ने हाल ही में अपने इतिहास की सबसे बड़ी खेल भर्ती के अंतर्गत 332 खिलाड़ियों की भर्ती की है, जिनमें 179 महिलाएँ हैं. साथ ही, हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स प्रोग्राम के माध्यम से खिलाड़ियों को आहार, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है.उन्होंने मुख्य अतिथि, तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना खेल प्राधिकरण, AIPSCB अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों, निर्णायकों, चिकित्सा दल, मीडिया तथा NISA हैदराबाद एवं CISF की आयोजन समितियों का आभार व्यक्त किया.
मुख्य अतिथि श्री सी. वी. आनंद, आईपीएस ने प्रतियोगिता के उत्कृष्ट एवं त्रुटिरहित आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएँ केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और विभिन्न पुलिस बलों के बीच भाईचारे की भावना को भी सुदृढ़ करती हैं.उन्होंने समग्र विजेता SSB, उपविजेता CISF, तृतीय स्थान प्राप्त ITBP तथा सभी पदक विजेताओं को बधाई दी.उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी दो वर्षों में तेलंगाना पुलिस हैदराबाद में विभिन्न अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी.उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है तथा सभी पुलिस कर्मियों से खेल और शारीरिक फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.
11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैम्पियनशिप–2026 के सफल समापन पर CISF सभी पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई देता है तथा सभी सहभागी संगठनों, अधिकारियों एवं सहयोगी कर्मचारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिनके योगदान से यह आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ.