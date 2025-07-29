DNA: सनातनधर्मियों का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, अब दक्षिण की अयोध्या पर अटकाया ये रोड़ा

DNA in Hindi on Ayodhya of the South: तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सनातनधर्मियों का अपनी संस्कृति के प्रति एकजुट होना रास नहीं आ रहा है. वह पवित्र पहाड़ी पर हिंदुओं के दीप जलाने के विरोध में अब नया तर्क लेकर आई है.
Stalin Government New Move on Karthigai Deepam: तमिलनाडु में वहां की सरकार ही देवस्थल को समुदाय विशेष के हवाले करने पर तुली है. तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है. एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं. स्टालिन सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये साबित करने में जुटी है कि हिंदू जिसे "दक्षिण की अयोध्या" कह रहे हैं, वो हिंदुओं का आराध्य स्थल नहीं है. तिरुवन्नमलई की पहाड़ी के जिस स्तम्भ पर पवित्र कार्तिगई महादीपम जलाया जाता है, उसको तमिलनाडु सरकार ने ट्विस्ट कर दिया है.हिंदू और मुसलमान के बीच जारी विवाद में स्टालिन जैन धर्म वाला एंगल लेकर आ गए हैं.
स्टालिन सरकार के प्रपंच को समझना जरूरी
तिरुपरंकुद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद में कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने नया तर्क दिया है. हिंदुओं को अपनी धार्मिक परंपरा से दूर रखने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि दीपस्तंभ हिंदू संपत्ति नहीं है. इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह हिंदू दीप धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है.
तमिलनाडु सरकार ने दीपस्तंभ को जैन धर्म से जुड़ा बताया है. स्टालिन सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि पहाड़ी पर जैन धर्म के प्राचीन अवशेष हैं. दीपस्तंभ जैन इतिहास से जुड़ा है इसलिए इसे सिर्फ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
हिंदू आस्था स्थल को जैन धर्म से जोड़ने की इस शाब्दिक छलावे और प्रपंच को समझना जरूरी है. दरअसल स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर बने दीपस्तंभ से दूर करना चाहती है. इसके लिए जैन धर्म वाली थ्योरी को आगे किया गया है.
हिंदुओं को आस्था स्थल से दूर रखने की कोशिश
स्टालिन सरकार ने कोर्ट में कहा है कि ये जगह multi-religious site है. यानी इस जगह से एक से ज्यादा धर्मों की अस्था जुड़ी है इसलिए तटस्थ रुख अपनाया जाए ताकी तनाव नहीं बढ़े. तटस्थ रुख अपनाया जाए यानी हिंदुओं को कार्तिगई दीपम प्रज्जवलित करने की अनुमति नहीं दी जाए.
न केवल स्टालिन सरकार ही हिंदुओं को अपने आस्था स्थल से दूर रखने के लिए तमिलनाडु सरकार की पूरी मशीनरी एक्टिव हो गई है. अब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने भी दीपस्तम्भ पर अपना दावा पेश कर दिया है. वक्फ बोर्ड ने वर्ष 1920 के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरा क्षेत्र दरगाह का हिस्सा था. यानी हिंदू जिसे दीपस्तंभ कह रहे हैं वो दरगाह की संपत्ति है. अब समझिए हिंदुओं के पवित्र आस्था स्थल के अब तीन दावेदार हो गए हैं.
हिंदू इसे दीपस्तम्भ बता रहे हैं, वहीं तमिलनाडु सरकार इसे जैन धर्म से जुड़ा स्थल बता रही है. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड इसे दरगाह की संपत्ति बता रहा है.
दिवाली की तरह तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम
जिस "दीप स्तम्भ" को लेकर स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण कर रही है, उसके बारे में भी जानिए. तमिलनाडु के मदुरै से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है. इसका नाम है थिरुप्परनकुंद्रम. हिंदू धर्म में विजय और युद्ध के देवता माने जाने वाले मुरुगन के 6 पवित्र आवास बताए गए हैं. उनमें से एक थिरुप्परनकुंद्रम भी है. इसलिए इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहते हैं.
#DNAमित्रों | 'दक्षिण की अयोध्या'..स्टालिन सरकार का 'खेला', धर्मयुद्ध में 'तीसरा धर्म' क्यों लाए स्टालिन?
'दक्षिण की अयोध्या' के धर्मयुद्ध का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/vHAvL6Xii0
— Zee News (@ZeeNews) December 17, 2025
पहाड़ी की तलहटी में भगवान मुरुगन का एक भव्य मंदिर है. पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बादशाह दरगाह भी है. पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ 'दीपथून' यानी 'दीप स्तम्भ' है, जो सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्थित है.
कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित प्रकाश पर्व है. समझिए जैसे उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है ठीक वैसे ही तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम बनाया जाता है. यह तमिल महीने कार्तिगई की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें दीपक जलाए जाते हैं.
