तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 29 लोगों की मौत; कई जख्मी

Actor Vijay Rally Stampede: एक्टर से राजनेता बने विजय की रैली में शनिवार को जबरदस्त भगदड़ देखने को मिली है. बताया जा रहा है कि भगदड़ इतनी भयानक थी कि 10 से लेकर 20 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है.
Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मचने से पांच लोगों के मारे जाने की आशंका है. इस घटना की वजह से एक्टर से नेता बने विजय को अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि भारी भीड़ की वजह से कई लोग बेहोश हो गए. बताया जा रहा है कि भीड़ अचानक बढ़ गई और काबू से बाहर हो गई, इसी दौरान विजय भाषण दे रहे थे. कई कार्यकर्ताओं और बच्चों के गिरने व बेहोश होने पर हंगामा मच गया.
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग बेहोश हो गए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमणियन ने बताया कि 10 से अधिक लोगों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया है. हालात को देखते ही कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद विजय ने तुरंत भाषण रोक दिया और अपने विशेष तैयार किए गए प्रचार वाहन से नीचे मौजूद लोगों की तरफ पानी की बोतलें फेंकीं. वहीं, एंबुलेंस को भारी भीड़ के बीच मौके तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई.
#WATCH | Tamil Nadu: A large number of people attended the campaign of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay in Karur
A stampede-like situation reportedly occurred here. Several people fainted and were taken to a nearby hospital. More details are awaited.… pic.twitter.com/4f2Gyrp0v5
— ANI (@ANI) September 27, 2025
भगदड़ की खबर को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे भीड़ में बेहोश हुए और अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करें. स्टालिन ने ट्वीट किया कि उन्होंने पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी, स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम और करूर कलेक्टर को प्राथमिकता की बुनियाद पर इलाज की निगरानी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी से भी 'युद्धस्तर पर' मदद देने को कहा है.
கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் கவலையளிக்கின்றன.
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மயக்கமுற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்குத் தேவையான உடனடி சிகிச்சைகளை அளித்திடும்படி,
முன்னாள் அமைச்சர் @V_Senthilbalaji, மாண்புமிகு அமைச்சர் @Subramanian_Ma அவர்களையும் - மாவட்ட…
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) September 27, 2025
स्टालिन ने आगे कहा कि उन्होंने एडीजीपी से बात करके हालात को फौरन कंट्रोल में लाने के लिए कदम उठाने को कहा है. उन्होंने जनता से भी स्थिति को संभालने में डॉक्टरों और पुलिस का सहयोग करने की अपील की.
इससे पहले का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर विजय रैली के दौरान गुम हो जाने वाली लड़की का ऐलान कर रहे थे.
