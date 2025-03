वे कोई राजनेता नहीं हैं... कुणाल कामरा का जिक्र करते हुए ओवैसी ने BJP को घेरा

Kunal Kamra Case: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर घमासान मचा हुआ है. उनकी टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. शिवसेना शिंदे गुट ने कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मुसीबत में फंसे कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कुणाल कामरा एक स्टैंडअप कॉमेडियन हैं. वे कोई राजनेता नहीं हैं. उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ओवैसी ने घेरा

साथ ही कहा कि उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसे व्यक्तिगत स्तर पर लिया है कि आप उन्हें 'गद्दार' कैसे कह सकते हैं? इस देश का सबसे बड़ा गद्दार वह है जो कानून के शासन को भूल जाता है. इस देश का सबसे बड़ा गद्दार या 'गद्दार' वह है जो कानून को चुनिंदा तरीके से लागू करता है. सीएम फडणवीस यह क्यों भूल रहे हैं कि उनके अपने राज्य में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब एक व्यक्ति ने हमारे पैगंबर मुहम्मद के बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बकवास और झूठ बोला था? इससे सीएम फडणवीस को ठेस नहीं पहुंची? इससे एकनाथ शिंदे के अहंकार को ठेस नहीं पहुंची?

WATCH | Hyderabad, Telangana: On Waqf Amendment Bill, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says "Kunal Kamra is a standup comedian. He is not a politician. He has no interest in contesting elections. He has not named Eknath Shinden, but Eknath Shinde, his party, and the Chief Minister… pic.twitter.com/XUExXXflk4

— ANI (@ANI) March 29, 2025