मणिपुर में स्टारलिंक जैसी डिवाइस मिलने से हड़कंप? एलन मस्क के जवाब ने सबको चौंकाया

Starlink Device in Manipur: मणिपुर में स्टारलिंक जैसी डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं. इस बीच स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क (Elon Musk) का बयान सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है. दरअसल, एलन मस्क ने कहा कि भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद कर दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने उन सभी दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल मणिपुर में किया जा रहा है.

मणिपुर में छापेमारी के दौरान मिली डिवाइस

सुरक्षा बलों ने हाल ही में इम्फाल पूर्वी जिले के केराओ खुनौ में छापेमारी के दौरान हथियारों और गोला-बारूद के साथ कुछ इंटरनेट डिवाइस जब्त किए थे. भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने एक्स पर जब्त की गई चीजों की तस्वीरें शेयर की थीं. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ध्यान दिया कि उनमें से एक डिवाइस पर 'स्टारलिंक लोगो' था और साथ ही देखने में भी वो बिल्कुल स्टारलिंक डिवाइस की तरह ही है. राज्य पुलिस के अनुसार, केराओ खुनौ से जब्त की गई वस्तुओं में 'एक इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना, एक इंटरनेट सैटेलाइट राउटर और 20 मीटर (लगभग) FTP केबल' शामिल हैं.

Acting on specific intelligence, troops of #IndianArmy and #AssamRifles formations under #SpearCorps carried out joint search operations in the hill and valley regions in the districts of Churachandpur, Chandel, Imphal East and Kagpokpi in #Manipur, in close coordination with… pic.twitter.com/kxy7ec5YAE

— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) December 16, 2024