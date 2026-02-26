मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?

Ministers Visit To Abroad: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने कई जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11 हजार करोड़ का MOU साइन किया. बता दें कि भारत में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विदेश नहीं जा सकते हैं. आखिर सीएम को विदेश जाने के लिए किससे अनुमति चाहिए होती है?

विदेश यात्रा के लिए किससे लेनी होती है अनुमति?

मुख्यमंत्रियों समेत केंद्रीय मंत्रियों को विदेश यात्रा से पहले अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेनी होती है. राज्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है. अगर कोई भी सांसद पार्लियामेंट सेशन के दौरान प्राइवेट विजिट पर विदेश जाता है तो उसे प्रधानमंत्री की मंजूरी लेना जरूरी होता है. वैसे ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री को काम के सिलसिले या निजी कार्यों से अगर विदेश यात्रा करनी है तो उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्लियरेंस लेना आवश्यक होता है.

ये भी पढ़ें- 'हमें पढ़ने दीजिए...,' सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रालय को देनी होती है सूचना

साल 2015 में कैबिनेट सचिवालय की ओर से मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री को विदेश जाने से पहले विदेश मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय को सूचना देनी होती है. इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव को भी विदेश यात्रा के लिए एक एप्लीकेशन कॉपी भेजनी होती है. इसके अलावा मुख्यमंत्री और किसी भी राज्य मंत्री को पीएम ऑफिस को भी अपनी विदेश यात्रा की जानकारी देनी होती है.

ये भी पढ़ें- यात्रियों की आ गई मौज, 48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम

कौन देता है क्लियरेंस?

विदेश यात्रा के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस दिया जाता है. इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है. क्लियरेंस देने से पहले कार्यक्रम की पूरी जानकारी ली जाती है, यात्रा में दूसरे देशों की भागीदारी का स्तर देखा जाता है और यह भी जांच की जाती है कि उस देश के भारत के साथ कैसे संबंध हैं. इसके साथ ही सीएम की सुरक्षा का पुख्ता देखने के बाद पॉलिटिकल क्लियरेंस दिया जाता है.