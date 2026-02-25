Advertisement
अगर 'केरलम' पास हुआ, तो 'बांग्ला' क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या कहीं और फंसा है पेंच

State Name Change Process India: राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पूरी तरह संसद के कंट्रोल में होती है. जहां केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव सांस्कृतिक पहचान के कारण सरल दिख रहा है, वहीं बंगाल का बांग्ला नाम रखने का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय भ्रम और राजनीतिक असहमति के कारण सालों से अटका हुआ है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:11 AM IST
State Name Change Process India: क्या किसी राज्य का नाम बदलना सिर्फ बोर्ड पर लिखे अक्षर बदलने जैसा आसान है. बिल्कुल नहीं, जब केरल ने आधिकारिक तौर पर खुद को केरलम नाम देने का प्रस्ताव संसद को भेजा, तो इसने एक नई कानूनी और राजनीतिक बहस छेड़ दी थी. एक तरफ केरल की सांस्कृतिक पहचान का सवाल है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की वो फाइल है जो बांग्ला नाम के लिए सालों से दिल्ली के गलियारों में अटकी पड़ी है.

संविधान में राज्य का नाम बदलने का तरीका अनुच्छेद 3 में लिखा है. सबसे पहले राज्य विधानसभा इस बदलाव का प्रस्ताव पास करती है. इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है. राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद संसद में विधेयक लाया जाता है. संसद का सामान्य बहुमत इसे पास करता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में अंतिम फैसला राज्य का नहीं, बल्कि संसद का होता है.

क्या है कारण?

अब सवाल ये उठता है कि, आखिर क्यों केरलम की राह आसान लग रही है, लेकिन बंगला नाम पर केंद्र को आपत्ति है. क्या ये सिर्फ भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे कोई गहरा प्रशासनिक और राजनीतिक पेंच फसा है. आइए, भावनाओं से हटकर इस पूरी प्रक्रिया और राज्यों के बीच के इस नाम बदलने के बवाल को अच्छे से समझते हैं.

केरलम पर कोई विवाद नहीं

केरल के मामले में प्रक्रिया बंगला के हिसाब से आसान लग रही है. केरल सरकार का कहना है कि केरलम शब्द पहले से ही स्थानीय भाषा मलयालम में इस्तेमाल होता है. ये कोई नया राजनीतिक प्रयोग नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता देना है. इसे सरकार ने एक सामान्य सुधार के रूप में पेश किया है. अभी ये प्रस्ताव केंद्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और इस पर ज्यादा राजनीतिक विवाद नहीं दिख रहा है.

बांग्लादेश के साथ भ्रम की संभावना

वहीं पश्चिम बंगाल का मामला थोड़ा अलग है. वेस्ट बंगाल को बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव 2018 में भेजा गया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे प्रशासनिक और पहचान का मुद्दा बताया था. लेकिन केंद्र से इसे मंजूरी नहीं मिली. इसके पीछे कुछ चिंताएं बताई गईं, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बंगला नाम से बांग्लादेश के साथ भ्रम की संभावना है. इसके अलावा केंद्र और राज्य के राजनीतिक रिश्ते भी इस मामले पर असर डाल रहे हैं.

दोनों मामलों में कानूनी प्रक्रिया समान है. फर्क केवल राजनीतिक माहौल और सहमति में है. अगर संसद में विधेयक आता है और बहुमत से पास होता है, तो नाम बदल जाता है. लेकिन केंद्र इसे आगे नहीं बढ़ाता है, तो मामला वहीं अटका रह जाता है. इसलिए नाम बदलने का मुद्दा सिर्फ भाषा या भावनाओं का नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन का भी है.

