/‘हमारी गलती थी, उसे IIT बॉम्बे लेकर गए...’, साहिल की मौत पर फूट-फूटकर रोई मां; पिता ने भी लगाए प्रताड़ना और जाति के आरोप

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे ने परीक्षा के दौरान AI का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के कुछ ही घंटों बाद आत्महत्या कर ली. साहिल के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया. उन्होंने कहा कि साहिल से कथित तौर पर कहा गया कि वह निचली जाति से है. साहिल के पिता ने प्रोफेसर डूला की गिरफ्तारी की मांग की है. जबकि दूसरी तरफ साहिल की मां का कहना है कि मेरा बच्चा टैलेंटेड था, यह मैं जानती हूं. मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूं, हाथ जोड़ती हूं. मेरे बच्चे को न्याय दिलाइए.
साहिल की मां ने भावुक होते हुए कहा,'मेरा बच्चा चला गया है. मैं उसकी मां हूं, मुझे पता है कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है. मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड था, यह भी मैं जानती हूं. मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूं, हाथ जोड़ती हूं. मेरे बच्चे को न्याय दिलाइए.' उन्होंने कहा,'हमारी गलती है कि हम उसे वहां लेकर गए. अगर हम उसे वहां लेकर नहीं जाते तो शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता. हमें पुलिस और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है.' साहिल की मां ने आगे बताया कि 13 तारीख को जब वे उससे मिलने गए थे, तब साहिल ने उन्हें बताया था कि उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी गंभीर है. मां के मुताब पिछले करीब तीन महीने से साहिल के साथ यह सब चल रहा था.
#WATCH मुंबई: IIT बॉम्बे में आत्महत्या के मामले पर, मृतक साहिल वाकोडे की मां सोनाली वाकोडे ने कहा, "मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं जिस दर्द से गुज़र रही हूं, उसे मैं ही जानती हूं। कृप्या मेरे बेटे को न्याय दिलाइए। उसके साथ हुए अत्याचार के लिए न्याय सुनिश्चित कीजिए। ऐसा क्यों है… pic.twitter.com/zn3ltdVmAg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2026
IIT के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में MSc सेकंड ईयर के छात्र वाकोडे शुक्रवार शाम को संस्थान के पवई कैंपस में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. IIT बॉम्बे के मुताबिक, उसी दिन परीक्षा हॉल में उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था और उसने जवाब पाने के लिए प्रश्न पत्र को ChatGPT पर अपलोड किया था. IIT ने अपने बयान में बताया,'छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के हेड ने छात्र से इस मामले पर बात भी की थी; उन्होंने उसे समझाया और भरोसा दिलाया कि इस घटना का उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.' बयान में आगे बताया गया कि इसके बाद वाकोडे अपने हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में शाम को वह अपने कमरे में मृत पाया गया.' संस्थान ने बयान में यह भी कहा,'मौत से जुड़े हालात की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं.'
हालांकि सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वाकोडे को एक साल के लिए सस्पेंड करने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्टल खाली करना पड़ता और उसका कोर्स चार साल से ज्यादा लंबा खिंच सकता था. विरोध कर रहे छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान ने मौत से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं दी है. विरोध कर रहे एक छात्र ने कहा,'हम प्रशासन से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने के लिए आगे आए हैं. यह कोई पहली घटना नहीं है.'
IIT बॉम्बे कैंपस में सात महीनों में आत्महत्या से मौत की यह तीसरी घटना है. फरवरी में दूसरे साल के एक छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली थी और जुलाई में 20 साल के दूसरे साल के BTech छात्र ने आत्महत्या कर ली थी.
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