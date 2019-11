शरद पवार से मिलने मुंबई जाएंगे कांग्रेस के ये 3 बड़े नेता, सरकार बनाने को लेकर फैसला संभव

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर आज विराम लगने की संभावना है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी को सरकार बनाने के न्योता मिलने के बाद आज कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुंबई जाएगा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलेगा. खबरों की मानें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटले आज दोपहर शरद पवार से मुलाकात करेंगे. खबर ये भी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शरद पवार से फोन पर बात की है.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शरद पवार जी से बात की है, आज सुबह मैं, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे शरद पवार से आगे की बातचीत के लिए मुंबई जाएंगे.'

Hon'ble Congress President Smt.Sonia Gandhi spoke to Shri.Sharad Pawar today morning and deputed Shri.Ahamed Patel, Shri.Mallikarjun Kharge and myself for holding further discussions with Shri.Pawar.

We three are going to Mumbai now and will meet Shri.Pawar at the earliest.

