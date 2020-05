3 साल के बच्चे ने खुद कमाकर पुलिस को दान किए 50 हजार रुपये, ऐसे की कमाई

मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट काल में हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद कर रहा है. मुंबई में रहने वाला एक 3 साल का बच्चा तब सोशल मीडिया पर छा गया जब उसने अपने आप कमाए हुए पैसे मुंबई पुलिस को दान किए.

बता दें कि मंगलवार को 3 साल के बच्चे कबीर ने मुंबई पुलिस के मुख्‍यालय पहुंचकर 50,000 रुपये का चेक दान किया. कबीर ने ये रुपये खुद कप केक बेच कर कमाए हैं. कबीर अपने माता-पिता करिश्मा और केशव के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे. इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कबीर की एक वीडियो ट्वीट को किया. जिसमें कबीर के इस प्रयास को सराहा गया है.

Look what’s baking!

This 3 year old little baker Kabeer, had a BIG surprise for @CPMumbaiPolice

He made a priceless contribution to the #mumbaipolicefoundation with his hard earned money!

Ever seen a bigger heart than that of our wonderful little #coronawarrior ? @kshvjn pic.twitter.com/h8H8Q3N7uU

