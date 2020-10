5 साल पहले मासूम हो गया था गुमशुदा, 'दर्पण' से पुलिस ने पहचाना

हैदराबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से 5 साल पहले कथित रूप से लापता हुए एक बच्चे का तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण ‘दर्पण’ के माध्यम से असम (Assam) में पता लगाया है और उसे उसके परिवार से मिलाया है. सोम सोनी नामक यह बच्चा जब 14 जुलाई, 2015 को इलाहाबाद में अपने परिवार से बिछड़ गया था तब वह 8 साल का था.

तेलंगाना की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा शाखा) स्वाति लाकड़ा ने शुक्रवार को बताया कि असम के ग्वालपाड़ा में एक बाल गृह में उसका पता चला. उस साल 23 जुलाई को सोनी ग्वालपाड़ा पुलिस को नजर आया था और उसे स्थानीय बाल कल्याण केंद्र में भर्ती कराया गया था. तेलंगाना पुलिस द्वारा विकसित चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर ‘दर्पण’ देश के विभिन्न बचाव केंद्रों में रह रहे बच्चों और लोगों का डाटाबेस तैयार रखता है.

Emotional reunion..

A 13 year old autistic boy child who was missing from Uttar Pradesh since 2015 was traced at a child home in Assam after 5 years, by Telangana Police with the help of DARPAN (FacialRecognitionTool) of @TelanganaCOPs #Technology #Darpan pic.twitter.com/hjWtPd9voZ

— Swati Lakra (@SwatiLakra_IPS) October 9, 2020