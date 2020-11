अहमदाबाद के कारखाने में भीषण आग से 9 की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) की एक सूती मिल में बुधवार दोपहर विस्फोट के बाद भीषण आग (Fire) लगने से अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्क्त के बाद विस्फोट स्थल से 9 अन्य लोगों को जीवित बचा लिया है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

18 लोगों को मलबे से निकाला

जानकारी के अनुसार, आग में इमारत का एक हिस्सा गिरने से ये मौतें हुई हैं. हालांकि तत्काल मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीमों ने 18 लोगों को मलबे के नीचे से बचाया और सभी को अहमदाबाद के एलजी अस्पताल भेजा. अग्निशमन विभाग के सूत्रों के अनुसार, टीम अभी भी मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रही है.

9 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर

वहीं एलजी अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट स्थल से 18 लोगों को यहां लाया गया था. जिसमें से 9 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी. जबकि अन्य जीवित व्यक्तियों में से 9 को भर्ती कर लिया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है. इस बीच, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने विस्फोट में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं.

Deeply saddened by the news of Ahmedabad fire tragedy. Instructed officials to do needful. My prayers are with all those affected. May those who have been injured recover at the earliest. I pray for the departed souls. Om Shanti.

