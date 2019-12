नागरिकता संशोधन विधेयक: फिल्म-संगीत जगत की हस्तियों ने गुवाहाटी में किया प्रदर्शन

गुवाहाटी: असम में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते लगाए गए कर्फ्यू का आज तीसरा दिन है. राज्य में आज कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई. गुवाहाटी में आज फिल्म और संगीत जगत से जुड़े कलाकारों ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन गुवाहाटी के चांदमारी प्ले ग्राउंड में हुआ. यहां सैंकड़ों की संख्या में कला जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. असम के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जीपी सिंह ने कहा, 'धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही हैं. गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में राहत दी गई है. पिछले तीन दिनों में असम के अन्य इलाकों में कोई भी हिंसा की घटना सामने नहीं आई है.

बता दें कि आज गुवाहाटी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. वहीं डिब्रूगढ़ में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू राहत दी गई है. सरकार ने आज कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमित दी है.दुकान और बाजार आज कर्फ्यू में राहत के दौरान खुले रहे. लेकिन इंटरनेट सेवाएं सोमवार तक बंद रहेंगी. दस जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है.

आज हिंसा में घायल व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर आई. विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में घायल परमेश नायकर की आज गुवाहाटी के अस्पताल में मौत हो गई. नायकर पिछले दो दिन से अस्पताल में भर्ती थे.

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हुई हिंसा में अब तक असम में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. खबर है कि रविवार को फिल्म और संगीत जगत की हस्तियां आज प्रदर्शन करेंगी. कलाकार ज़ुबीन गर्ग इसे लीड करेंगे.

बता दें कि आज राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात कर राज्य की ताजा स्थिति की जानकारी देंगे. पीएम से मुलाकात से पहले सोनोवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर जनता से शांति की अपील की.

सीएम सोनोवाल ने वीडियो संदेश ट्वीट किया, 'हम सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों और असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूं कि वे ऐसे तत्वों को विफल करें जो नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हिंसा में लिप्त हैं. चलिए हम सब मिलकर असम की विकास यात्रा जारी रखते हैं.'

We are committed to protect all genuine Indian citizens and the rights of the people of Assam.

I call upon all sections of the society to thwart the elements who are misleading the people on #CAA & indulging in violence and together continue the growth journey of Assam. pic.twitter.com/RTGeWO2QCI

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) December 15, 2019