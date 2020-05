औरैया: औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे (Auraiya road accident) पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditynath) ने त्वरित एक्शन लेते हुए फतेहपुर सीकरी आगरा के एसएचओ, कोसी कला मथुरा के एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके अलावा संबंधित पुलिस उपाधीक्षकगण एवं अपर पुलिस अधीक्षकों को कड़ी चेतावनी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने हादसे पर दु:ख जताया है और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है. उधर, ट्रक के मालिक और ड्राइवर दोनों के खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ट्रक को तत्काल सीज करने के आदेश दे दिए गए हैं.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औरैया सड़क हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा, 'औरैया, उत्तर प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है. स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

Extremely saddened to learn about the tragic road accident in Auraiya, Uttar Pradesh. Local administration is making all efforts to help those affected. Thoughts and prayers with the bereaved families and with those injured.

— President of India (@rashtrapatibhvn) May 16, 2020