आयुष्मान खुराना ने 'ड्रीम गर्ल' के निर्देशक को कुछ ऐसे दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली: अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने 'ड्रीम गर्ल' के निर्देशक राज शांडिल्य को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई दी है. अभिनेता ने शनिवार को खुद का जन्मदिन मनाया था. उन्होंने कहा कि दोनों के लिए ही ड्रीम गर्ल फिल्म की कामयाबी सबसे अच्छा गिफ्ट है.

अभिनेता ने सोमवार को खुद की और राज की फिल्म के सेट से एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में कहा, 'जन्मदिन की बधाई राज शांडिल्य. मथुरा में यमुना किनारे यह हमारी फिल्म ड्रीम गर्ल की पहले दिन की शूट थी. फिल्मी कामयाबी हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है'. राज ने इसके जवाब में कहा, 'भाई इस प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. ड्रीम गर्ल मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है. हैश टैग पूजा ही कर्म है'.

Happy Bday Raaj Shandilya @writerraj! This was day-1 of shoot of #Dreamgirl on the banks of Yamuna in Mathura. This film’s success has been the best bday gift for us. Shine on my friend! pic.twitter.com/pA3hao7y1s

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) September 16, 2019