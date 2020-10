‘बिहार में का बा’ के जवाब में Twitter पर ट्रेंड हुआ ‘ई बा’, पब्लिक ने तेजस्वी के लिए मजे

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 (Bihar Assembly Election 2020) से पहले आए अभिनेता मनोज वाजपेयी के गाने ‘बिहार में का बा’ के जवाब में ट्विटर पर ‘बिहार में ई बा’ ट्रेंड कर रहा है. ‘बिहार में ई बा’ के जरिए लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के लोग मजे ले रहे हैं. लोग तेजस्वी की शैक्षिक योग्यता पर जमकर सवाल उठा रहे हैं. इसके साथ ही कुछ ट्विटर यूजर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार (Nitish Kumar) को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं.

लेखक भावना अरोरा ने लिखा है, ‘बिहार में 9वीं फेल सीएम पद के दावेदार हैं, आशा है कि बिहार के लोग इसे पसंद करने से पहले सोचेंगे. लालटेन को बुझा दो!’

A 9th fail in Bihar is running for CM, hope people of Bihar give it a thought before making a choice. लालटेन को बुझा दो! #बिहार_में_ई_बा

इसके अलावा एक और ट्विट यूजर आशीष किशन ने ट्वीट किया है, ‘मैं चारा चोर, जंगल राज पार्टी आरजेडी का इतना बड़ा विरोधी हूं कि अगर मुझे RJD / INC से टिकट मिलता तो मैं खुद को भी वोट नहीं देता’.

I am such a big opponent of the fodder thief, Jungle Raj Party RJD If I get a ticket from RJD/INC I don't vote myself either! #बिहार_में_ई_बा pic.twitter.com/gOdFd2sEwn

इशिका भारद्वाज लिखती हैं, ‘बिहार के पास दो ही विकल्प हैं. दोनों पहले से ही राज्य को बेहतर नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ हैं. बिहार में 9वीं फेल सीएम के दावेदार हैं और दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से सत्ता में हैं और कुछ भी नहीं किया.’

Bihar has no other choice rather than to choose one to the two option which are already unable to provides a better leadership to state ....

A 9th fail in Bihar is running for CM and other side one is in power from last 15 years and done nothing .#बिहार_में_ई_बा pic.twitter.com/Qp89YALTaz

