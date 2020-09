बिहार चुनाव 2020: रघुवंश को लालू यादव ने लिखा पत्र, कहा-'आप कहीं नहीं जा रहे'

पटना: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2020) के पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह (Raghuvansh Prasad Singh) के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद 'डैमेज कंट्रोल' में जुट गए हैं. लालू प्रसाद (Lalu Prasad) ने रघुवंश प्रसाद सिंह को एक पत्र लिखकर उन्हें मिल-बैठकर बातचीत करने की बात कही है.

चारा घोटाले के कई मामलों में सजा काट रहे लालू ने रांची जेल से रघुवंश प्रसाद सिंह को पत्र में लिखा है, 'आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है. मुझे तो विश्वास ही नहीं होता. अभी मेरे, मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है.'

We will talk once you are well. You are not going anywhere: RJD leader Lalu Yadav in a letter to Raghuvansh Prasad Singh

Raghuvansh Prasad Singh had resigned from the party, earlier today and is currently admitted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi. pic.twitter.com/wGu68MTsCJ

