त्रिपुरा पंचायत चुनाव में जीती BJP, पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया आभार

अगरतला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में अटूट विश्वास जताने के लिए त्रिपुरा के लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाग लिया. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में राज्य के लोगों को उनके अटूट विश्वास और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप 27 जुलाई को हुए चुनावों में पार्टी की रिकॉर्ड जीत हुई.

अधिकारी ने बताया, 'प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में परिवर्तनकारी कार्य सकारात्मक रूप से कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने अन्य राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं से त्रिपुरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का आग्रह किया.

Tripura’s faith in @BJP4India remains unwavering!

I thank the people of the state for blessing the party in the Panchayat Elections across the state. The transformative work in Tripura’s rural areas is positively impacting many lives.

Kudos to the local unit for the hardwork! https://t.co/miki9OKf53

— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2019