West Bengal: BJP कार्यकर्ताओं पर हमले में 1 की मौत 6 घायल, TMC पर आरोप

कोलकाता: चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तकरार बढ़ती जा रही है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के काफिले पर हमले का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को सूबे के उत्तर 24 परगना (North 24 Parganas) के हलिशहर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में 6 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए और एक की मौत हो गई. इस बात की जानकारी बीजेपी पश्चिम बंगाल (West Bengal BJP) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी गई है.

बंगाल में हर दिन होती है, लोकतंत्र की हत्या: BJP

पश्चिम बंगाल BJP के अधिकृत ट्विटर हैंडल @BJP4Bengal से एक वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में एक पार्टी कार्यकर्ता का चेहरा ब्लर किया गया है. ट्वीट में लिखा गया है कि ‘टीएमसी के गुंडों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने की वजह से हलिसहर के भाजपा कार्यकर्ता सकैत भोवाल ने आज दम तोड़ दिया. एक अन्य कार्यकर्ता खलानी दास की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है. बंगाल मे टीएमसी (TMC) राजनीतिक हिंसा के नए आयाम कायम कर रही है, यहां पर हर दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है.’

Another day, another murder! Saikat Bhawal, BJP worker from Halisahar was brutally murdered by TMC goons while 6 others are critically injured and fighting for their lives. He was targeted during BJP’s door to door outreach “Aar Noi Annay”.

Pishi can’t retain power like this! pic.twitter.com/zA7BeDm7aC

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) December 12, 2020