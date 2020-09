मायावती का ऐलान, RLSP के साथ BSP लड़ेगी चुनाव और उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे

नई दिल्लीः बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2020) की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी गठबंधन को लेकर गतिविधियां का दौर शुरू हो चुका है. मंगलवार (29 सितंबर) को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमों मायावती ने बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इतना ही नहीं उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में गंठबंधन को ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है.

मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हमने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अन्य दलों के साथ गठबंधन में बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया है. अगर इस गठबंधन को चुनाव में बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला तो उपेंद्र कुशवाहा सीएम बनेंगे.''

