कैंसर पीड़ित पिता की बेटे ने पूरी की आखिरी ख्वाहिश, MP पुलिस का भी मिला साथ

इंदौर: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं लॉकडाउन में लोगों की नजरों में पुलिस की परिभाषा भी बदल रही है. मामला मध्य प्रदेश का है. जहां पर कैंसर से जूझ रहे एक पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने में मध्य प्रदेश पुलिस ने बेटे का साथ दिया. पिता की आखिरी ख्वाहिश अपने बेटे की शादी देखना था. जिसे बेटे ने स्थानीय पुलिस की मदद से पूरा किया.

इंदौर के गौतमपुरा में प्रशासन की मंजूरी के बाद एक जोड़े ने सात फेरे लिए. दूल्हे के बड़े भाई ने कहा, 'मेरे पिता कैंसर से पीड़ित हैं. उनकी आखिरी इच्छा छोटे बेटे की शादी देखना थी. जिला प्रशासन ने हमें मंजूरी दे दी.'

Madhya Pradesh: A couple tied the knot in Gautampura, Indore amid #Coronalockdown. S Chauhan, elder brother of the groom says, "My father is a cancer patient, it was his wish to see his younger son get married. We were granted permission by district administration". (01.05.20) pic.twitter.com/r96L75ljSU

— ANI (@ANI) May 1, 2020