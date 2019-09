कश्मीर के युवाओं के लिए सेना का संदेश, 'नौजवान हथियार छोड़ें, भविष्य बनाएं'

श्रीनगरः जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के एक महीने बाद हालात लगभग सामान्य होने लगे हैं. 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में पाकिस्तान (Pakistan) परस्त नेताओं द्वारा कश्मीर के युवाओं को बरगलाने के सभी प्रयास नाकाम साबित हो रहे है. राज्य के युवाओं का सेना और सुरक्षाबलों पर भरोसा बढ़ा है. जम्मू कश्मीर के सेना के भर्ती कैंपों में आए जवान भारत माता की जय के नारे लगा रहे है. वहीं सेना भी इस कोशिश में लगातार लगी हुई है कि वह राज्य के युवाओं के किसी भी तरह से भटकने से बचा सके. सेना युवाओं के पढ़ने-लिखने, काम सीखने की और प्रोत्साहन दे रही है.

सेना की चिनार कोर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने आज कश्मीरी छात्रों से बात की.

Chinar Corps Commander, Lieutenant General KJS Dhillon addressing students in Srinagar: I wish you a very good future. I request you to study hard, stay away from drugs, stay away from guns. Concentrate on your studies,make a future for yourself. Make your parents&teachers proud. pic.twitter.com/A0lOmgORrX

— ANI (@ANI) September 4, 2019