CM योगी ने दिखाया कोरोना रूपी रावण पर विजय का रास्ता, कही ये बात

गोरखपुर : विजयदशमी यानी दशहरे के त्योहार के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचे लोगों को भगवान की महिमा और उनके आदर्शों की याद दिलाई. परंपरागत कार्यक्रमों में शोभायात्रा की अगुवाई करने के बाद मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीराम की राजतिलक किया.

कोरोना को हराने का भरोसा

भगवान का विजय तिलक करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाव और उससे जंग जीतने की राह भी दिखाई. योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि श्री राम की मर्यादा का पालन करके हम कोविड (Coronavirus) से जंग जीतने के साथ अपने जीवन को पहले जैसा सामान्य और सुखद बना सकते हैं.

We are celebrating our festivals at a time when the world is going through #COVID19 pandemic. Coronavirus has affected all facets of life. There has been extensive loss of lives & money. It has impacted the festivals & events too: CM Yogi Adityanath at Ramlila Maidan in Gorakhpur pic.twitter.com/THZwN6bniv

