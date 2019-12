आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीनकर फायरिंग की, पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली: DCP शमशाबाद

हैदाराबाद: हैदाराबाद (Hyderabad) में एक महिला वेटनेरी डॉक्टर के गैंगेरेप और हत्या (Hyderabad gangrape) के आरोपियों को पुलिस ने एक एनकाउंटर (encounter) में मार गिराया है. पुलिस (police) का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन कर उन पर फायरिंग की थी और पुलिस ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की.

डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने कहा, साइबराबाद पुलिस आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर घटनाओं के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेकर गई थी. आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए और पुलिस पर फायरिंग कर दी.. रेड्डी ने कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी मारे गए.

DCP Shamshabad Prakash Reddy: Cyberabad Police had brought the accused persons to the crime spot for re-construction of the sequence of events. The accused snatched weapon and fired on Police. In self defence the police fired back, in which the accused were killed. #Telangana https://t.co/4wAH9W8g3O

