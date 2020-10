‘युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध’ अभियान का अगला चरण, CM केजरीवाल ने लोगों से की ये अपील

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के वायु प्रदूषण (Air Pollution) से निपटने के लिए ‘युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध’ (War towards Pollution) अभियान के तहत ‘रेड लाइट ऑन, गाडी ऑफ’ (Red light on, Vehicle off) अभियान शुरूआत की. दिल्लीवासियों से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी बंद करते हुए प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दें, इससे ईंधन की भी बचत होगी.

दिल्ली सीएम का पॉल्यूशन रिव्यू

दिल्ली में करीब एक करोड़ वाहन पंजीकृत हैं. अगर रेड सिग्नल पर रोज 10 लाख वाहन बंद होते हैं, तो एक साल में पीएम-10 करीब 1.5 टन और पीएम-2.5 करीब 0.4 टन कम उत्सर्जित होगा. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑफिस आने-जाने में एक गाड़ी रेड सिग्नल पर रोज औसतन 15 से 20 मिनट रूकती है और करीब 200 मिली तेल की खपत होती है, यदि गाड़ी बंद रखी जाए, तो साल में करीब 7000 रुपए की बचत हो सकती है.

दिल्ली के दिलवालों से बड़ी अपील

सर्दियों में रेड लाइट पर आइडलिंग के दौरान गाड़ी से निकलने वाला धुंआ नीचे बैठ जाता है, जो प्रदूषण को बढ़ावा देता है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर नागरिक प्रदूषण को कम करने में साथ दे, हम आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी शुरू करेंगे.’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली आज से ‘रेड लाइट आँन, गाड़ी आँफ’ अभियान शुरू कर रही है. यह प्रदूषण से निपटने के लिए चलाए जा रहे ‘युद्ध, प्रदूण के विरुद्ध अभियान का एक हिस्सा है. हम सभी रेड लाइट पर अपने वाहन बंद करने का संकल्प लें. हर एक व्यक्ति का प्रयास प्रदूषण को कम करने में योगदान देगा.’

Red light on, gaadi off.

Delhi starts this today as a part of our campaign “Yudh, pradushan ke virudh” in our bid to tackle pollution.

Lets all pledge to turn off our vehicles at red lights. Every single effort will contribute in reducing pollution.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 15, 2020