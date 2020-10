महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी सब-इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया बर्खास्त

नई दिल्ली: सड़क पर जा रही महिलाओं से छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल (Puneet Grewal) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है.

SI Puneet Grewal involved in molestation of women has been dismissed from the service by the disciplinary authority.

ASI Vijay of PS Lodhi Colony has been suspended in the PS Lodhi Colony incident. Departmental action has been initiated against him and others.

