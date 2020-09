इन शर्तों के साथ 21 सितंबर से स्कूल जा सकेंगे दिल्ली के ये छात्र

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) में सभी छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी. सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4) को ध्यान में रखते शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 सितंबर से पहले किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा. साथ ही कक्षा 9-12 के छात्र माता-पिता की अनुमति से या स्वेच्छा से 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अब पहले की तरह नहीं बुक होगी Uber कैब, अपनाना होगा ये तरीका

दिल्ली सरकार ने कहा, '21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले कक्षा 9-12 के छात्र अपने माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति से स्कूल जा सकते हैं. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी, जिसका पालन स्कूलों द्वारा किया जाएगा.'

All schools to continue to remain closed till September 30. Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools, in areas outside containment zones only, on a voluntary basis, for taking guidance from their teachers: Delhi Government pic.twitter.com/ZvaEFnE9ax

— ANI (@ANI) September 4, 2020