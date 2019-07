नई दिल्‍ली : सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्‍टाग्राम बुधवार रात और गुरुवार सुबह के दरम्‍यान करीब 8 घंटे तक आंशिक रूप से ठप रहे. इससे दुनिया भर के यूजर्स को दोनों ही प्‍लेटफॉर्म पर तस्‍वीरें और वीडियो अपलोड करने व भेजने में परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि इसका थोड़ा का असर वाट्सएप पर भी पड़ा. कंपनी के मुताबिक ऐसा तकनीकी खामी के कारण हुआ है, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया है. बता दें कि इंस्‍टाग्राम भी फेसबुक का ही फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म है.

फेसबुक की ओर से करीब 10 घंटे पहले किए गए ट्वीट में कहा गया था, 'हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को हमारी एप्‍लीकेशन के जरिये तस्‍वीरें, वीडियो और अन्‍य फाइल अपलोड करने व भेजने में परेशानी आ रही है. हम इसके लिए माफी मांगते हैं और इस समस्‍या को जल्‍द दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं.'

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) July 3, 2019

फेसबुक ने इसके बाद तकनीकी खामी दूर करने को लेकर करीब 3 घंटे पहले फिर ट्वीट की जानकारी दी कि आज कुछ लोगों को तस्‍वीरें, वीडियो और अन्‍य फाइल अपलोड करने व भेजने में परेशानी हुई. इस समस्‍या का दूर कर लिया गया है. हम 100 फीसदी वापस आ गए हैं. इस दिक्‍कत के लिए सॉरी.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. — Facebook (@facebook) July 4, 2019

फेसबुक के अलावा इंस्‍टाग्राम और वाट्सएप के भी यूजर्स को दिक्‍कत का सामना करना पड़ा.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown — Instagram (@instagram) July 3, 2019

इसे लेकर इंस्‍टाग्राम की ओर से 10 घंटे पहले ट्वीट किया गया था कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को तस्‍वीरें, वीडियो और अन्‍य फाइल अपलोड करने व भेजने में परेशानी आ रही है. हम इसके लिए माफी मांगते हैं और इस हालात जल्‍द से जल्‍द सामान्‍य करने को लेकर कार्य कर रहे हैं.'