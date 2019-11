BJP-शिवसेना के बीच खींचतान, किसान ने राज्यपाल से की मांग, 'मुझे बना दो महाराष्ट्र का CM'

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv Sena) और बीजेपी (BJP) के बीच जारी खींचतान के चलते राज्य में सरकार का गठन टलता जा रहा है. बीजपी-शिवेसना के बीच इस रस्साकशी से परेशान एक किसान (Farmer) ने राज्यपाल (Governor) को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब तक सीएम पद का मामला नहीं सुलझ जाता तब तक उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए.

किसान (Farmer) ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में लिखा है, यह किसानों के लिए मुश्किल वक्त है बिना मौसम बरसात ने फसलों का बर्बाद कर दिया है. राज्य में एक सरकार की सख्त जरुरत है.

बता दें बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी रस्साकशी की वजह से राज्य में नई सरकार के गठन में लगातार देरी हो रही है. दरअसल शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ गई है. शिवसेना का कहना है कि 50-50 फॉर्मूले आधार पर ही गठबंधन तय हुआ था जबकि बीजेपी का कहना है कि गठवंधन के वक्त 50-50 पर कोई बात नहीं हुई थी.

#Maharashtra: Shrikant V Gadale, a farmer from Beed Dist. has written to the Governor stating,"till the time matter of CM post is sorted out,I should be made CM. It is a tough time for farmers due to crop damage after untimely rains.A govt in the state is needed at the earliest." pic.twitter.com/oR3PH1370V

