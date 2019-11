सिरोही: राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, सीएम ने जताया शोक

सिरोही: सिरोही(Sirohi) जिले के भीमाणा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग(National Highway) पर एक कार दो खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई. जिससे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 9 लोग घायल हो गयें. बता दें कि कार में सभी सवार गुजरात(Gujrat) निवासी थे. जो सिरोही की तरफ जा रहे थे. इस हादसे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शोक प्रकट किया है.

जानकारी मिलने के बाद रोहिड़ा पुलिस व हाइवे पेट्रोलिंग(Highway Petrolling) की गाड़ी मौके पर पहुंची. जिसके बाद सभी घायलों को बाहर निकाला. वहीं, हादसे में करीब घायल लोगों को उपचार के लिए आबूरोड(Abu Road) के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया.

Saddened to know of a tragic road accident in Rohida area, #Sirohi on NH 27 in which five people have lost lives. My thoughts are with the bereaved families. May God give them strength to bear this terrible loss. Hope and pray those injured recover soon. #Rajasthan

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 5, 2019