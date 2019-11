महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट के आदेश पर NCP की तरफ से आई यह बड़ी प्रतिक्रिया

मुंबई: एनसीपी ( NCP) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट (floor test) का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर है. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में महाराष्ट्र (maharashtra) के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुधवार शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसके लिए गुप्त मतदान नहीं होगा और सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा.

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है. आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है. कल शाम पांच बजे से पहले यह साफ हो जाएगा की बीजेपी का खेल खत्म हो गया है.

