नई दिल्‍ली: देश में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने LGBT कम्‍युनिटी के लिए अलग से सेल लॉन्‍च की है. ऐसा करने वाली पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP)है. इसने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए मुंबई में एलजीबीटी सेल को लॉन्च किया है. पार्टी का कहना है कि ऐसा करने के पीछे यही मकसद है कि इस कम्‍युनिटी के लोगों को भी बराबर अधिकार मिलें.

एनसीपी के नेता जयंत पाटिल और सांसद सुप्रिया सुले (Supriya sule) ने महाराष्ट्र में इस एलजीबीटी सेल की शुरुआत की. इस मौके पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'मुझे यह जरूरी लगा कि LGBT कम्‍युनिटी को भी समान अधिकार मिलने चाहिए. इसीलिए हमने उनके लिए एक अलग सेल बनाया है.'

NCP becomes 1st political party in India to have a LGBT cell. NCP Maharashtra President Jayant Patil & MP Supriya Sule formally launch the functioning of the LGBT cell in Mumbai.

"We felt LGBT community needs equal rights, so we made a separate cell for them.", said Supriya Sule pic.twitter.com/pL8a5YMmQL

