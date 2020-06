बेंगलुरू: जनता दल (सेक्यूलर) यानी JDS के संरक्षक एच. डी. देवेगौड़ा (H. D. Deve Gowda) ने 19 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव कर्नाटक से लड़ने का फैसला किया है और इसके लिए वह मंगलवार को पर्चा दाखिल करेंगे. देवेगौड़ा के बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

कुमारस्वामी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कई राष्ट्रीय नेताओं एवं पार्टी विधायकों के आग्रह के बाद यह निर्णय किया है. राज्यसभा में भेजने के लिये उन्हें राजी करना आसान काम नहीं था.

कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, 'पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने पार्टी विधायकों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं के आग्रह पर राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है.'

Former PM @H_D_Devegowda have decided to contest the Rajya Sabha elections at the request of party legislators, @INCIndia Sonia Gandhi Ji and several national leaders. He is going to file his nominations tomorrow. Thanks to Sri DeveGowda for agreeing to everyone's consensus.

— H D Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) June 8, 2020