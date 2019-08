कश्मीर का हाल जानने दौरे पर निकले राज्यपाल मलिक, बोले- 'लोगों को ईद मनाने के लिए दी जाएगी छूट'

नई दिल्लीः भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक घाटी का हाल जानने के लिए दौरे पर निकले. जहां उन्होंने श्रीनगर के रावलपोरा, जवाहर नगर, सोनवार, रामबाग और राजबाग इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर शहर की वर्मान स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान राज्यपाल ललडेड और जीबी पंत अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों से बातचीत की.

इस दौरान राज्यपाल मलिक ने अस्पताल प्रबंधन को एक बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए. वहीं शहर की स्थितियों पर बात करते हुए राज्यपाल मलिक ने मीडिया से कहा कि, 'शहर के दो अस्पताल गया, जहां मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं. जीबी पंत अस्पताल में परिजन बच्चे के लिए एंबुलेंस की मांग कर रहे थे, उसी समय उसे अरेंज करवा दिया. अस्पतालों में राउंड द क्लॉक सर्विस है. शहर के किसी भी अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा कि 'एयरपोर्ट के पास भी दो बसें लगाई गई हैं, लंगर लगाए गए हैं. ईद के लिए ढाई लाख बकरों का इंतजाम किया गया है. मंडियों में भी लोगों की आवाजाही है और राशन और पेट्रोल का भी अच्छा-खासा स्टॉक हमारे पास है. वहीं एलपीजी की रेगुलर सप्लाई हो रही है. केरोसिन ऑइल का स्टॉक भी 60 दिनों का है. वहीं बिजली, पानी और साफ-सफाई के लिए 1600 कर्मचारियों को लगाया गया है, जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं.'

J&K Governor also took stock of ration supply in fair price shops which were seen open in various localities. He took note of various animal mandis allowed at different places by the Administration for buying and selling of animals on the occasion of Eid-ul-Azha. https://t.co/1ENF43kr6a

— ANI (@ANI) August 9, 2019