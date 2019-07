VIDEO: बारिश के बाद गुजरात के वलसाड का बुरा हाल, शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी

वलसाड: मॉनसून ने देश के ज्‍यादातर हिस्‍सों में दस्‍तक दे दी है. गुजरात में मॉनसून की जोरदार बारिश शुरू हो गई है. खासकर दक्ष‍िण गुजरात में बारिश अब आफत बन गई है. वलसाड़ में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं. शहर हमें में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जलमग्‍न हो गया है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने गुजरात के कई इलाकों में अगले 12 घंटे तक बारिश की संभावना जताई है. बारिश की वजह से सूबे के वलसाड में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. मानसून की बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर आई है. बारिश की वजह से गुजरात के वलसाड का बुरा हाल हो गया है. वलसाड के ऊपर बने मधुबन डैम से दमनगंगा नदी में 15 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है. जिसके चलते यहां बाढ़ की स्थिति बन गई है.

Gujarat's Valsad

Heavy rain continued in many places in Valsad district in south Gujarat on Monday, with the India Meteorological Department stating that these parts would continue to get heavy to very heavy rainfall over the next two days. pic.twitter.com/89m4qC6ctp

— Chowkidar Vipin Nambiar Sullia (@Vipinnambiarkk) July 7, 2019