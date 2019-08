सुषमा स्वराज के निधन पर हरसिमरत कौर ने साझा की पुरानी तस्वीर, बोलीं- 'मैंने बड़ी बहन को खो दिया'

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बुधवार को कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से देश ने एक महान नेता और उन्होंने अपनी बड़ी बहन को खो दिया है. हरसिमरत ने ट्वीट किया, "आज भारत ने एक महान नेता, विश्व ने एक आर्दश इंसान और मैंने एक बड़ी बहन को खो दिया."

सुषमा के साथ ही अपनी और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व अपने पति सुखबीर बादल की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा, "पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जाने से खाली हुई जगह को कभी नहीं भरा जा सकता. 'वाहेगुरु' उन्हें शांति दें और अपनी शरण में आश्रय दें."

Today, India lost a great leader, the world lost an exemplary human being and I lost an elder sister. The void left by the passing of former external affairs minister Sushma Swaraj ji can never be filled. May Waheguru grant peace and shelter to the dearly departed. pic.twitter.com/BAcGCQT9zw

