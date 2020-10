महिला ने पति को दूसरी शादी से रोका तो उसने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर में तीन तालाक का एक मामला सामने आया है. एक महिला ने जब अपने पति को दूसरी शादी करने से रोका तो उसने उसे तीन तलाक दे दिया. हालांकि कानूनी तौर पर तीन तलाक खत्म होने की वजह से पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सदर बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) अजय वर्मा ने बताया, ‘3 अक्टूबर को एक महिला ने पुलिस को सूचित किया कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जिसे पुलिस ने रोक दिया. बाद में, उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को ट्रिपल तलाक दे दिया. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.’

On Oct 3, a woman informed police that her husband was performing a second marriage which was stopped by police. Later, the man gave triple talaq to the complainant. A case has been registered against him: Ajay Verma, SHO of Sadar Bazar Police Station, Madhya Pradesh (04.10) pic.twitter.com/jE8TUrU2V9

