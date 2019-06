'वायु' तूफान ने बदला रास्ता, गुजरात के उत्तर पश्चिम इलाके के पास से गुजरेगा, हवा की रफ्तार होगी 135-145 किमी प्रतिघंटा

नई दिल्लीः अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान वायु आज दोपहर तक गुजरात के तटों पर दस्तक देगा. इस दौरान हवा की गति 135-145 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है. यह चक्रवाती तूफान अब अरब सागर के पूर्वी तटों की तरफ उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ अगले 6 घंटें में पहुंचने की संभावना है. इस वक्त यह गिर सोमनाथ के वेरावल तट से 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है और पोरबंदर से 180 किलोमीटर दक्षिण में हैं. यह उत्तर उत्तर पश्चिम में कुछ समय के लिए और फिर उत्तर पश्चिम में सौराष्ट्र तट से टकराएगा जिसकी वजह से यहां 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

ताजा जानकारी के मुताबिक तूफान वायु ने अपना रास्ता बदल लिया है. अब यह तूफान गुजरात के तट से सीधे नहीं टकराएगा. यह तूफान गुजरात के तटीय इलाकों के पास से निकलेगा. अहमदाबाद में भारतीय मौसम विभाग की वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'वायु तूफान गुजरात से नहीं टकराएगा. यह वेरावल, पोरबंदर, और द्वारका तटों के करीब से गुजरेगा. इसका प्रभाव गुजरात के तटीय क्षेत्रों में दिखाई देगा. वहां तेज आंधी के साथ तेज हवाएं चलेंगी.'

IMD: Very Severe Cyclonic Storm #Vayu over EC Arabian Sea moved NNW-wards in last 6 hours. It's 130 km Southwest of Veraval & 180 km South of Porbandar. It's likely to move NNW for some time&then NW-wards skirting Saurashtra coast with wind speed 135-145 kmph from this afternoon pic.twitter.com/Q2PStSrV63

