लोकसभा में गृह मंत्रालय ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त के बाद आतंकी घटनाओं में आई कमी'

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (home Ministry) ने कहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद से आंतकी घटनाओं ( terrorist incidents) में कमी आई है. हालांकि घुसपैठ की घटनाओं में इसके बाद बढ़ोतरी देखी गई है. मंगलवार को लोकसभा में गृहमंत्रालय ने यह जानकारी दी.

लोकसभा में जाकनारी देते हुए गृहमंत्रालय ने कहा, 5 अगस्त के बाद से आतंकी घटनाओं में कमी आई है. इस साल 5 अगस्त 2019 से 27 नवंबर, 2019 के बीच इस तरह की 88 घटनाएं हुई हैं जो कि 12 अप्रैल 2019 से 4 अगस्त 2019 के बीच हुई 106 आतंकी घटनाओं से कम हैं.

MHA in Lok Sabha: There has been increase in the number of infiltration attempts from across the border. During the 88 day period from 5th August 2019 - 31st October 2019 there have been 84 such attempts as against 53 such attempts from 9th May 2019 - 4th August 2019. https://t.co/UYODO9vSgQ

— ANI (@ANI) December 3, 2019