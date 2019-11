VIDEO: कर्नाटक में कांग्रेस MLA पर धारदार हथियार से हमला, अस्पताल में भर्ती

मैसूर: कर्नाटक (Karnataka) के कांग्रेस (Congress) एमएलए तनवीर सैत (Tanveer Sait) पर रविवार रात (17 नवंबर) जानलेवा हमला हो गया. हमलावर ने धारदार हथियार से सैत की गर्दन पर अटैक किया. इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. तनवीर सैत पर रविवार को उस समय हमला हुआ जब वह मैसूर में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. कांग्रेस नेता को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

उधर, पुलिस ने 24 वर्षीय हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. हमलावर का नाम फरहान है और उसने कांग्रेस एमएलए पर हमला क्यों किया इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Karnataka: Congress MLA Tanveer Sait was attacked with a sharp knife by a man, Farhan, during an event y'day in Mysuru. The MLA was admitted to a hospital & the attacker was taken into police custody. The reason behind the attack is yet to be ascertained. Investigation underway. pic.twitter.com/NH813Fic50

— ANI (@ANI) November 18, 2019