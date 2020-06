लद्दाख हिंसा में शहीद हुए जवानों को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, कहा, 'दर्द बयां नहीं किया जा सकता'

नई दिल्ली: लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है. लद्दाख हिंसा में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं.

अमित शाह ने ट्वीट किया, 'लद्दाख की गलवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सैनिकों को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. राष्ट्र हमारे अमर नायकों को सलाम करता है जिन्होंने भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान दिया. उनकी बहादुरी भारत की अपनी भूमि के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है.'

I bow to the families, who have blessed Indian Army with such great heroes. India will always remain indebted for their supreme sacrifice. Entire nation and Modi government stands firmly with their families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of those injured.

